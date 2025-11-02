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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

تاکید امام جمعه یاسوج بر برگزاری هر چه بهتر مراسم اعتکاف در استان

تاکید امام جمعه یاسوج بر برگزاری هر چه بهتر مراسم اعتکاف در استان

یاسوج-امام جمعه یاسوج بر لزوم برنامه ریزی هر چه بهتر برای برگزاری مراسم اعتکاف در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی عصر یکشنبه در نشست برنامه ریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف هم بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و تشکیل کمیته‌های تخصصی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر «اعتکاف ۱۴۰۴» با محوریت حضور جوانان و نوجوانان تأکید کرد.

وی این مراسم را ظرفیتی بی‌نظیر برای تقویت روحیه، خودسازی و خداشناسی دانست و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج و جذب حداکثری جوانان در مراسم اعتکاف مهم است.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار توجه مسئولان به «توسعه و ترویج عفاف و حجاب» در برنامه‌های مرتبط با اعتکاف شد.

تقویت سنت اعتکاف از جهت کیفی و کمی ضرورت دارد

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال گذشته ۱۰۰ درصد معتکفان در ۱۴۰ مسجد استان حضور پیدا کردند.

حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری افزود: تنها در بخش نوجوانان، ۸ هزار و ۳۰۰ نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

وی بر ضرورت تقویت سنت حسنه اعتکاف از جهت کیفی و کمی تاکید کرد و ابراز کرد؛ هم اکنون از ظرفیت حدود ۱۵۰ مسجد استان در این زمینه استفاده می‌شود و باید شرایط لازم برای سایر مساجد نیز فراهم شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از اعطای مرخصی به مربیان و هماهنگی برای حل مشکل تقارن ایام اعتکاف با زمان برگزاری امتحانات دانش‌آموزان خبر داد.

حجت دبیقی افزود: با برنامه‌ریزی کمی و کیفی مراسم اعتکاف به خوبی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6642740

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