حسین باغداری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت، میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و میلاد امام علی بن موسی‌الرضا (ع) از آماده‌سازی مجموعه‌ای گسترده از ویژه‌برنامه‌ها در این ایام خبر داد.

مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه کرامت، کانون‌های خدمت رضوی شهرستان دشتی با مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی بیش از ۱۰۰ برنامه متنوع در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سلامت و خدمات مردمی اجرا خواهند کرد.



وی با اشاره به گستره فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده افزود: این برنامه‌ها ویژه اقشار مختلف جامعه از جمله خواهران، دختران، برادران، نوجوانان و جوانان تدارک دیده شده و تلاش شده است تا پاسخگوی نیازهای فرهنگی و معنوی نسل‌های مختلف باشد.

باغداری اجرای برنامه‌های ویژه دختران امام‌رضایی، مراسم میثاق با یاران، یاد یاران و گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، برگزاری میز خدمت رضوی در مصلی‌های نماز جمعه و نیز پویش نسل رضوی را از جمله برنامه‌های مهم این دهه عنوان کرد.

وی ادامه داد: برنامه‌های جهادی سلامت توسط کانون سلامت رضوی و همچنین مراسم ویژه چهارشنبه‌های امام‌رضایی که در دهه کرامت به‌صورت ویژه برگزار خواهد شد از دیگر اقدامات شاخص امسال است.

مدیر کانون خادمیاران رضوی دشتی همچنین از برگزاری برنامه جوانه‌های رضوی ویژه پسران امام‌رضایی خبر داد و گفت: توجه ویژه به نسل نوجوان و نونهال برای تربیت نسل امام‌رضایی از اولویت‌های این مجموعه است.

باغداری جشن‌های بزرگ زیر سایه خورشید را شاه‌بیت برنامه‌های دهه کرامت دانست و یادآور شد: خدام آستان مقدس امام رضا علیه‌السلام از مشهد مقدس در روزهای چهارم و نهم اردیبهشت ماه به شهرستان دشتی اعزام خواهند شد و در شهرهای مختلف این شهرستان در اجتماع‌های مردمی حضور می‌یابند.

باغداری با اشاره به شعار محوری برنامه‌ها با عنوان «امام رضا (ع) ضامن ایران» از مردم ولایی و امام‌رضایی شهرستان دشتی دعوت کرد با حضور گسترده در برنامه‌ها، خادمیاران رضوی را در اجرای هرچه باشکوه‌تر این دهه یاری کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که همگان تحت توجهات خاصه امام رضا (ع) قرار گرفته و این ایام نورانی به بهترین شکل گرامی داشته شود.