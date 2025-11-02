وفاپور: ۵۸ مؤسسه قرآنی در قزوین با ظرفیت مردمی فعال‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید وفاپور عصر یکشنبه در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان قزوین اظهار کرد: نظام مسائل استان در حوزه فعالیتهای قرآنی شناسایی شده و بر اساس آن، باید در سه محور جریانهای مردمی، مؤسسات قرآنی و دستگاهها و نهادهای اجرایی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای قرآنی استان بر دوش مردم است، افزود: در حال حاضر ۵۸ مؤسسه قرآنی در سطح استان فعال هستند که همگی با همت مردمی و با هزینههای خود مردم اداره و نقش مهمی در جریانسازی قرآنی دارند.
وفاپور با تأکید بر اینکه مشکلات اصلی مؤسسات، مالی نیست، گفت: نیاز اصلی مؤسسات قرآنی پول و اعتبار مستقیم نیست بلکه بسیاری از آنها بیش از هر چیز به دنبال استفاده از ظرفیتهای موجود در استان هستند.
وی اضافه کرد: اگر امکانات و زیرساختهای موجود در اختیار مؤسسات قرار گیرد، بخش عمدهای از مشکلاتشان حل میشود.
وی از برنامهریزی برای اجرای طرح جامع قرآنی در مساجد خبر داد و افزود: باید به سمت ایجاد و اجرای طرح «هر مسجد یک پایگاه قرآنی» حرکت کنیم و در این راستا تلاش داریم ۱۴ مسجد و محل در سطح شهر قزوین را بهعنوان پایلوت این طرح انتخاب و عملیاتی کنیم.
دستگاههای اجرایی برنامه مصوب قرآنی ندارند
این کارشناس حوزه قرآن با انتقاد از نبود برنامه قرآنی در ادارات گفت: در حوزههایی مانند نماز، مهدویت و برنامههای فرهنگی مشابه، طرحهای مصوب و قابل ارزیابی در دستگاهها وجود دارد اما در حوزه قرآن برنامه مشخص و مصوبی در ادارات دیده نمیشود که نیازمند اصلاح فوری است.
وی ادامه داد: باید دورههای آموزشی قرآنی برای کارکنان دستگاهها برگزار و نظام ارزیابی برای فعالیتهای قرآنی دستگاههای اجرایی طراحی شود.
وفاپور در پایان با تأکید بر اهمیت نقش مدارس گفت: بزرگترین وظیفه در حوزه آموزشهای قرآنی بر عهده آموزش و پرورش است و برای اثرگذاری واقعی باید نقش مدارس در فرآیند تربیت قرآنی دانشآموزان پررنگتر دیده و تقویت شود.
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