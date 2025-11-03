حجت‌الاسلام محمد معلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۱۳ آبان که روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش‌آموز نامیده شده در شیروان از ساعت ۹:۳۰ صبح از چهارراه دفاع مقدس تا مصلی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای زیارت، لوجلی و قوشخانه نیز برگزار می‌شود و تلاش شده تا برنامه‌ها با حضور پررنگ مردم و دانش‌آموزان سامان یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شیروان با تأکید بر نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان در این مناسبت بیان کرد: دانش‌آموزان و مردم گرداننده اصلی مراسم هستند و تلاش شده فضای مشارکت واقعی فراهم گردد.

حجت‌الاسلام معلم افزود: برگزاری این مراسم همسو با سراسر کشور، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و حضور آگاهانه مردم را به نمایش خواهد گذاشت.