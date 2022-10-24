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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۱۵

به میزبانی گلستان؛

بیست و هفتمین کنگره قرآن کریم ویژه مدارس سمپاد برگزار می شود

بیست و هفتمین کنگره قرآن کریم ویژه مدارس سمپاد برگزار می شود

گرگان- بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای درخشان به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای درخشان به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان و با همراهی و همیاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم ویژه مدارس استعدادهای درخشان در رشته‌های حفظ «حفظ عمومی و حفظ ویژه»، قرائت «تحقیق» رشته مفاهیم با رویکرد پژوهشی و هنری در دو محور: «خود باوری و تمدن سازی» توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار می‌شود.

این کنگره با حضور منتخبان در بخش پسران (از تاریخ ۱۱ الی ۱۳) و در بخش دختران (از تاریخ ۱۸ الی ۲۰ آبان ماه) سال جاری برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این کنگره، انس بیشتر دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان با کلام روح بخش الهی است.

کد مطلب 5616255

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