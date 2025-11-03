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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

محدودیت‌های ترافیکی خمینی‌شهر برای راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی خمینی‌شهر برای راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام شد

خمینی‌شهر- جزئیات برپایی راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان خمینی‌شهر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به منظور برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و تأمین نظم و امنیت شرکت‌کنندگان، از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه محدودیت‌های موقت ترافیکی در چند مسیر اصلی شهر برقرار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، مسیرهای مشمول محدودیت شامل بلوار فیض‌الاسلام (از میدان شیوا تا چهارراه بهشت)، خیابان بهشت شرقی (حدفاصل چهارراه بهشت تا چهارراه پاسداران)، بلوار پاسداران در مسیر شرق به غرب، بلوار دانشجو در هر دو مسیر رفت و برگشت، و خیابان سروش از محدوده چهارراه بیمارستان تا چهارراه بهشت است.

پلیس راهور شهرستان از رانندگان خواست برای جلوگیری از ازدحام و تسهیل تردد، از مسیرهای جایگزین بلوار بهشتی، بلوار موذنی و بلوار عموشاهی استفاده کنند.

همچنین در شهر درچه نیز محدوده میدان امام خمینی (ره)، خیابان طالقانی، خیابان شریعتی به صورت رفت و برگشت تا میدان ۹ دی و بلوار جدید شهید آیت الله رئیسی محدودیت‌ها از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان آغاز و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه تاکید شده هرگونه پارک خودرو و موتورسیکلت در مسیرهای راهپیمایی ممنوع بوده و در صورت مشاهده به وسیله خودروهای یدک کش به پارکینگ منتقل می‌شود.

پلیس راهور خمینی‌شهر ضمن تقدیر از همکاری همیشگی شهروندان، از آنان خواست با مأموران پلیس همکاری لازم را داشته باشند تا مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در نهایت نظم، امنیت و شکوه برگزار شود.

کد مطلب 6643515

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