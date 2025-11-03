به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۳۰ آبان ماه با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود و از هر گروه، ۲ تیم برتر به مرحله یک‌چهارم نهایی می‌رسند. تیم ملی فوتسال زنان ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما باید به رقابت بپردازند.

فاطمه رحمتی، عضو تیم ملی فوتسال زنان در مورد آخرین وضعیت تیم برای حضور در این دوره از مسابقات اظهار داشت: اردوی خوبی داشتیم و دو بازی خوب مقابل روسیه انجام دادیم که خیلی به ما کمک کرد. اکنون رقبا را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و امیدوارم بتوانیم نتیجه بگیریم. همه بازیکنان سطح بالایی دارند و امیدوارم بتوانیم جزو نفرات اعزامی باشیم. انتخاب برای کادر فنی هم سخت است. جام جهانی برای من اولین بار است و حس خوبی دارم که قرار است مقابل بهترین‌های دنیا بازی کنیم.

همچنین الهام عنافچه دیگر بازیکن تیم ملی فوتسال زنان در این خصوص گفت: این مدتی که با کادر فنی جدید در اردو بودیم همه چیز خیلی خوب پیش رفته است. در اردوی قبلی مقابل تیم قدرتمند روسیه بازی تدارکاتی داشتیم که برای ما تجربه بسیار مفیدی بود. در آخرین اردو نیز دو بازی دوستانه انجام دادیم که شرایط تیم را بهتر کرد. همچنین دو تیم حریف در جام جهانی را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

او درباره سابقه خود گفت: من قبلاً فوتبال بازی می‌کردم و در آن زمان شهرزاد مظفر موفق شد با تیم ملی فوتسال زنان قهرمانی آسیا را به دست آورد و سپس راهی کویت شد. به عنوان یک فوتبالیست همیشه دوست داشتم به فوتسال برگردم و از دانش مربی برجسته‌ای مثل مظفر بهره ببرم که ایشان یکی از کامل‌ترین مربیان آسیا است.

عنافچه درباره رقبای جام جهانی افزود: برزیل و ایتالیا از بهترین‌های فوتسال جهان هستند و امیدوارم بتوانیم مقابل آن‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم.