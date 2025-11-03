به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پیشکسوتان و تشکل‌های مردم‌نهاد دفاع مقدس و مقاومت استان سمنان در محل استانداری، ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس حافظان شرف ملی، گنجینه‌های زنده عزت ایران اسلامی و الگوهای واقعی تدبیر و مقاومت هستند. باید این سرمایه عظیم معنوی حفظ شده و تجربیات آنان برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: روحیه ایثار و مقاومت مردم در مقابله با دشمن موجب ناکامی نقشه‌های آنان شده است. در جنگ شناختی و عملیات روانی امروز، نقش پیشکسوتان دفاع مقدس در روایتگری، بصیرت‌افزایی و انسجام ملی بسیار کلیدی است. حضور فعال آنان در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و محیط‌های فرهنگی، نسل جوان را با ارزش‌های دفاع مقدس آشنا کرده و فرهنگ مقاومت را تداوم می‌بخشد.

معاون استاندار سمنان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حوزه ایثار و مقاومت گفت: بنیاد شهید، سپاه پاسداران و بنیاد حفظ آثار هر یک وظایف مشخصی دارند، اما هنوز خلأ جامعیت و انسجام در کشور احساس می‌شود. تشکیل سازوکار مشترک و هم‌افزایی ظرفیت‌ها ضروری است.

وی بر نهادینه‌سازی فرهنگ دفاع مقدس در جامعه، تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری با محوریت پیشکسوتان و معرفی دفاع مقدس به‌عنوان منش فکری و سبک زندگی تأکید کرد و افزود: در دوران دفاع مقدس با وجود محدودیت‌ها، آثار ارزشمندی در سینما، ادبیات و هنر خلق شد، اما امروز در این زمینه کم‌کاری‌هایی وجود دارد که باید جبران شود.

آقابراری همچنین ایجاد بانک اطلاعات جامع پیشکسوتان دفاع مقدس و مستندسازی خاطرات شفاهی را ضروری دانست و گفت: سوابق، اسناد، تصاویر و خاطرات پیشکسوتان باید جمع‌آوری و به‌عنوان منابع رسمی و پژوهشی در اختیار نسل‌های آینده قرار گیرد. هر روز بخشی از این سرمایه‌ها از میان ما می‌روند و باید پیش از آن‌که دیر شود، حفظ و ثبت شوند.

وی بر برگزاری جشنواره‌ها و آئین‌های تکریم پیشکسوتان و حضور مؤثر آنان در مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: برنامه‌هایی مانند روایت پایداری و یادواره‌های شهدا باید توسعه یابد و محدود به مناسبت‌های خاص نشود. حضور پیشکسوتان در محیط‌های آموزشی و فرهنگی، انتقال ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس به نسل جدید را تضمین می‌کند.

آقابراری خبر داد که تدوین و چاپ مجموعه آثار ماندگار پیشکسوتان در بنیاد حفظ آثار آغاز شده، اما کافی نیست و باید گسترش یابد. وی همچنین تشکیل شورای مشورتی پیشکسوتان در استانداری و فرمانداری‌ها را اقدامی مؤثر برای بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربه آنان در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی استان دانست.

وی با اشاره به اهمیت تداوم کاروان‌های راهیان نور گفت: این برنامه فرهنگی اثر عمیقی بر دانش‌آموزان و دانشجویان دارد و بسیاری از جوانان پس از حضور در این مناطق دچار تحول فکری و اعتقادی می‌شوند. همچنین سرکشی مستمر به پیشکسوتان و خانواده‌های ایثارگران باید منظم انجام شود.

آقابراری با تأکید بر استفاده از فناوری و ابزارهای نوین رسانه‌ای اظهار داشت: دشمن در عرصه جنگ شناختی از پیشرفته‌ترین ابزارها بهره می‌برد و ما باید با تولید محتوای هوشمند و به‌روز، روایت حقیقی دفاع مقدس را به زبان نسل جدید منتقل کنیم.