به گزارش خبرنگار مهر، رسول نوری رئیس مهندسی ترافیک پلیس راهور استان کرمانشاه بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در مرکز استان خبر داد.

وی اظهار کرد: از صبح سه‌شنبه تردد و توقف خودروها در طول خیابان شهید مدرس، حدفاصل تقاطع مدرس تا میدان آزادی، ممنوع است و خودروهایی که در این مسیر پارک شده باشند، به توقفگاه منتقل خواهند شد.

نوری افزود: با توجه به هم‌زمانی این مراسم با روز کاری، پیش‌بینی می‌شود میدان آزادی و معابر منتهی به آن با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان از مسیرهای جایگزین و بزرگراه‌های غربی و شرقی شهر برای تردد درون‌شهری استفاده کنند.

وی یادآور شد: براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان علاوه بر مرکز استان، در ۳۰ نقطه از شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف کرمانشاه برگزار خواهد شد.