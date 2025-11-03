به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی‌آباد با حضور محمد سالاری‌پور فرماندار شهرستان، یونس برهم سرپرست معاونت توسعه و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان و جعفر سالاری از حراست این اداره کل برگزار شد.

در این مراسم علی‌اصغر قنبرزادگان رسماً به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان حاجی‌آباد معرفی شد و از خدمات و تلاش‌های محسن جوزری در دوران مسئولیت وی قدردانی به عمل آمد.

قنبرزادگان پیش از این تجربه مدیریت ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های بندر خمیر، بندر لنگه و پارسیان را در کارنامه خود دارد و با این سابقه مسئولیت هدایت برنامه‌ها و توسعه فعالیت‌های ورزشی و جوانان حاجی‌آباد را بر عهده خواهد گرفت.