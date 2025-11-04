طوفان شدید مدارس دلگان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان در پی وقوع طوفان گرد و خاک، کلیه مدارس شیفت صبح در مناطق روستایی این شهرستان تعطیل شد.
آموزش دانشآموزان طبق روال در بستر برنامه شاد به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
دلگان - بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان، کلیه مدارس شیفت صبح در مناطق روستایی این شهرستان تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان در پی وقوع طوفان گرد و خاک، کلیه مدارس شیفت صبح در مناطق روستایی این شهرستان تعطیل شد.
آموزش دانشآموزان طبق روال در بستر برنامه شاد به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
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