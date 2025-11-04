طوفان شدید مدارس دلگان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان در پی وقوع طوفان گرد و خاک، کلیه مدارس شیفت صبح در مناطق روستایی این شهرستان تعطیل شد.

آموزش دانش‌آموزان طبق روال در بستر برنامه شاد به صورت مجازی برگزار خواهد شد.