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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

پیام امید بخش برای تولیدکنندگان استان سمنان؛ مشکلات ارزی رفع می‌شود

پیام امید بخش برای تولیدکنندگان استان سمنان؛ مشکلات ارزی رفع می‌شود

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در زمینه تأمین ارز در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: این دیدار منجر به صدور دستورات فوری برای حل مشکلات شد.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار خود با محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به میزبانی دفتر وی در تهران خبر داد و افزود؛ این دیدار در راستای پیگیری تخصیص ارز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان سمنان انجام شد.

وی اظهار داشت: در این دیدار، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان سمنان در زمینه تأمین و تخصیص ارز به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان با بیان هدف اصلی این دیدار، تصریح کرد: با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی استان، پیگیری‌های لازم را انجام دادیم.

کولیوند افزود: در این نشست، گزارشی جامع از وضعیت واحدهای تولیدی و صادرات‌محور استان ارائه و بر لزوم تسهیل در فرآیند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید، افزایش صادرات و حفظ اشتغال در استان داشته باشد.

استاندار سمنان در ادامه به دستاوردهای این دیدار اشاره کرد و گفت: در پایان این نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده، دستورات لازم برای رسیدگی و تسریع در حل مشکلات چند واحد تولیدی استان را صادر کرد.

کولیوند ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده و دستورات صادر شده، شاهد بهبود شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در زمینه تأمین ارز باشیم.

به گزارش مهر، این اقدام در چارچوب برنامه‌های استانداری سمنان برای حمایت از تولید داخلی و توسعه اقتصادی استان انجام شده و انتظار می‌رود در هفته‌های آگاهی شاهد نتایج مثبت این تفاهم باشیم.

کد مطلب 6644450

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