محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار خود با محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به میزبانی دفتر وی در تهران خبر داد و افزود؛ این دیدار در راستای پیگیری تخصیص ارز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان سمنان انجام شد.

وی اظهار داشت: در این دیدار، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان سمنان در زمینه تأمین و تخصیص ارز به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار سمنان با بیان هدف اصلی این دیدار، تصریح کرد: با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی استان، پیگیری‌های لازم را انجام دادیم.

کولیوند افزود: در این نشست، گزارشی جامع از وضعیت واحدهای تولیدی و صادرات‌محور استان ارائه و بر لزوم تسهیل در فرآیند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید، افزایش صادرات و حفظ اشتغال در استان داشته باشد.

استاندار سمنان در ادامه به دستاوردهای این دیدار اشاره کرد و گفت: در پایان این نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده، دستورات لازم برای رسیدگی و تسریع در حل مشکلات چند واحد تولیدی استان را صادر کرد.

کولیوند ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده و دستورات صادر شده، شاهد بهبود شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در زمینه تأمین ارز باشیم.

به گزارش مهر، این اقدام در چارچوب برنامه‌های استانداری سمنان برای حمایت از تولید داخلی و توسعه اقتصادی استان انجام شده و انتظار می‌رود در هفته‌های آگاهی شاهد نتایج مثبت این تفاهم باشیم.