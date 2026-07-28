به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از سه واحد تولیدی و صنعتی سمنان، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موانع تولید باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بیش از پیش فراهم شود.

وی با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی با هدف بررسی مستقیم مشکلات و تصمیم‌گیری برای رفع آن‌ها انجام می‌شود، افزود: این بازدیدها نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌ها، افزایش بهره‌وری و تسریع روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای دارد.

استاندار سمنان فعالان اقتصادی را موتور محرک توسعه استان دانست و تصریح کرد: مدیریت استان با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای اداری، به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای رونق تولید و اشتغال است.

کولیوند با اشاره به طرح توسعه یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی سمنان، ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت اشتغال این مجموعه را تا حدود ۷۰۰ نفر افزایش دهد و نقش مؤثری در تقویت بازار کار و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه انرژی‌های پاک، مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره‌وری را از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: حمایت از این اقدامات ضروری است.

استاندار سمنان در ادامه با اشاره به راه‌اندازی خطوط جدید تولید در یکی دیگر از واحدهای صنعتی استان، اظهار داشت: افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات و ارزآوری از مهم‌ترین دستاوردهای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت است.

کولیوند تأکید کرد: مدیریت استان با رویکرد حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای اقتصادی را با جدیت ادامه خواهد داد تا ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی سمنان در مسیر توسعه و رشد اقتصادی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.