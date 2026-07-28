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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

طرح توسعه واحدهای صنعتی سمنان اشتغال را تا ۷۰۰ نفر افزایش می‌دهد

طرح توسعه واحدهای صنعتی سمنان اشتغال را تا ۷۰۰ نفر افزایش می‌دهد

سمنان- استاندار سمنان از حمایت مدیریت استان برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خبر داد و گفت: توسعه یکی از واحدهای صنعتی سمنان ظرفیت اشتغال این مجموعه را تا ۷۰۰ نفر افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از سه واحد تولیدی و صنعتی سمنان، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موانع تولید باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بیش از پیش فراهم شود.

وی با بیان اینکه حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی با هدف بررسی مستقیم مشکلات و تصمیم‌گیری برای رفع آن‌ها انجام می‌شود، افزود: این بازدیدها نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌ها، افزایش بهره‌وری و تسریع روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای دارد.

استاندار سمنان فعالان اقتصادی را موتور محرک توسعه استان دانست و تصریح کرد: مدیریت استان با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای اداری، به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای رونق تولید و اشتغال است.

کولیوند با اشاره به طرح توسعه یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی سمنان، ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت اشتغال این مجموعه را تا حدود ۷۰۰ نفر افزایش دهد و نقش مؤثری در تقویت بازار کار و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه انرژی‌های پاک، مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره‌وری را از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: حمایت از این اقدامات ضروری است.

استاندار سمنان در ادامه با اشاره به راه‌اندازی خطوط جدید تولید در یکی دیگر از واحدهای صنعتی استان، اظهار داشت: افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات و ارزآوری از مهم‌ترین دستاوردهای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت است.

کولیوند تأکید کرد: مدیریت استان با رویکرد حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای اقتصادی را با جدیت ادامه خواهد داد تا ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی سمنان در مسیر توسعه و رشد اقتصادی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6901954

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