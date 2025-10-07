  1. استانها
پایان دغدغه دامداران استان سمنان؛ خرید تضمینی گوشت با «تهاتر نهاده‌ای»

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به مشکلات حوزه دامپروری استان، گفت: در یک تصمیم راهبردی و حمایتی، وزیر جهاد کشاورزی دستور خرید تهاتری گوشت از تولیدکنندگان استان را صادر کرد.

محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست بررسی مشکلات عشایر و تولیدکنندگان گوشت در استان در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی به میزبانی دفتر وی، گفت: با دستور ویژه وزیر، قرارداد خرید گوشت از تولیدکنندگان استان سمنان به‌صورت تهاتر با نهاده مورد نیاز این بخش صادر شد که این اقدام علاوه بر اینکه فرآیند خرید گوشت از دامداران و عشایر استان را تسریع می‌کند، دغدغه‌ فعالان این بخش را برای تامین نهاده‌های دامی برطرف خواهد کرد.

استاندار سمنان افزود: وزیر جهاد کشاورزی پس از دریافت گزارش روند تولید انواع گوشت در نقاط مختلف استان، ضمن تاکید بر حمایت ویژه دولت چهاردهم از مصوبه ایجاد قطب دامپروری در شهرستان مهدیشهر، دستورات لازم را برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز آن صادر کرد.

کولیوند با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مشکلات واحدهای تولید مرغ گوشتی در استان سمنان نیز گفت: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی فرمول قیمت‌گذاری مرغ گوشتی، پس از انجام مطالعات کارشناسی بطور ملی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

