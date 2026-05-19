۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۰

تسهیل فرآیندهای گمرکی در سمنان؛ ارتقای گمرک گرمسار در دستور کار است

سمنان- استاندار سمنان بر لزوم تسهیل فرآیندهای گمرکی در استان تاکید کرد و گفت: یکی از این موارد ارتقای گمرک مستمر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح سه شنبه در دیدار با رئیس کل گمرک کشور در محل دفتر خود به لزوم کاهش بروکراسی اداری و شتاب بخشی به فرآیندهای صادرات و واردات کالاهای استان تاکید کرد و افزود: تسهیل فرآیندهای گمرکی رونق هر چه بیشتر واحدها را در پی خواهد داشت.

وی خواستار ارتقا گمرگ گرمسار واقع در منطقه اقتصادی این شهرستان تاکید کرد و تصریح کرد: این اقدام می تواند مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه را در حوزه گمرگ بهبود بخشد.

استاندار سمنان با اشاره به مشکل توقف صادرات یکی از واحدهای تولیدی استان، توضیح داد: به دستور رئیس کل گمرک کشور دستور بررسی و رفع مشکل این واحد صادر شده است.

کولیوند از تمدید ضمانت نامه های گمرکی چند واحد تولیدی استان خبر داد و اظهار داشت: از سوی گمرک کشور این ضمانت نامه ها تسهیل و مورد تایید قرار گرفتند.

وی از رئیس کل گمرک خواست تا اختیارات گمرک سمنان بیشتر شود و افزود: با این اقدام روند فعالیت های گمرکی با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت

کد مطلب 6834342

