۱۳ آبان؛ تجلی بصیرت، شجاعت و استکبارستیزی ملت مؤمن و انقلابی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز استکبار ستیزی پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز سیزدهم آبان، یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی و تجلی بصیرت، شجاعت و استکبارستیزی ملت مؤمن و انقلابی ایران است.

از تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ تا قیام خونین دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان خط امام (ره). همه این رویدادها، برگ‌های زرینی از تاریخ مقاومت و ایمان ملت بزرگ ایران به رهبری روحانیت و با محوریت مسجد به‌عنوان خاستگاه حرکت‌های مردمی و انقلابی است.

امروز نیز در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، وظیفه همه فعالان فرهنگی، به‌ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و همه خادمین بیوت الهی بر روی زمین، این است که با تکیه بر فرهنگ مقاومت، خودباوری، علم و معنویت، راه روشنگر نسل‌های پیشین را ادامه دهند و پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را در برابر جبهه استکبار جهانی برافراشته نگه دارند.

حوادث اخیر و جلوه‌های درخشان مقاومت دوازده‌روزه ملت مقاوم ایران در برابر رژیم صهیونیستی، بار دیگر ثابت کرد که روح مقاومت و ایمان به وعده الهی، همچنان زنده و جاری است به گونه‌ای که محور مقاومت با الهام از انقلاب اسلامی، در مسیر تحقق وعده «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا» گام برمی‌دارد.

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، ضمن گرامی‌داشت روز ۱۳ آبان، از همه جوانان مؤمن و انقلابی می‌خواهد که با حضور فعال در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد، نقش‌آفرینی خود را در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم پررنگ‌تر از گذشته ادامه دهند.

علی ملانوری

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور

۱۳ آبان ۱۴۰۴