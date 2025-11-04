زنگ استکبار ستیزی در بوشهر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح سه‌شنبه در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت گرامیداشت روز دانش‌آموز اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی و مقاومت نسل جوان در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است و امروز نیز دانش‌آموزان ما با تکیه بر هویت ملی خود، ادامه‌دهنده همان مسیر عزت و استقلال هستند.

محمد مظفری افزود: توجه به تربیت نسل آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر از مهم‌ترین وظایف نظام آموزشی و فرهنگی کشور است و فرمانداری بوشهر از برنامه‌هایی که در راستای ارتقای سطح فکری، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان باشد حمایت می‌کند.

در این مراسم، زنگ استکبارستیزی توسط فرماندار بوشهر و مسئولان حاضر به صدا درآمد و دانش‌آموزان با اجرای سرودهای انقلابی و برنامه‌های فرهنگی یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و حماسه ۱۳ آبان را گرامی داشتند.

آئین نواختن زنگ استکبارستیزی هر سال هم‌زمان با ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.