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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

زنگ استکبار ستیزی در بوشهر نواخته شد

زنگ استکبار ستیزی در بوشهر نواخته شد

بوشهر- هم‌زمان با سراسر کشور، زنگ استکبارستیزی و روز دانش‌آموز با حضور جمعی از مسئولان در مدرسه دخترانه ام‌ابیها نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح سه‌شنبه در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت گرامیداشت روز دانش‌آموز اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی و مقاومت نسل جوان در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی است و امروز نیز دانش‌آموزان ما با تکیه بر هویت ملی خود، ادامه‌دهنده همان مسیر عزت و استقلال هستند.

محمد مظفری افزود: توجه به تربیت نسل آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر از مهم‌ترین وظایف نظام آموزشی و فرهنگی کشور است و فرمانداری بوشهر از برنامه‌هایی که در راستای ارتقای سطح فکری، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان باشد حمایت می‌کند.

در این مراسم، زنگ استکبارستیزی توسط فرماندار بوشهر و مسئولان حاضر به صدا درآمد و دانش‌آموزان با اجرای سرودهای انقلابی و برنامه‌های فرهنگی یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و حماسه ۱۳ آبان را گرامی داشتند.

آئین نواختن زنگ استکبارستیزی هر سال هم‌زمان با ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6644632

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