دانشگاهیان تفت حضوری گسترده در راهپیمایی 13 آبان خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه ضمن بزرگداشت یوم الله 13 آبان آمده است با تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سیزدهم آبان 1343، شهادت دانش‌ آموزان در سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی در سال 58، سیزده آبان نقش مهمی در استکبارستیری انقلاب اسلامی ایران داشته است.

شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز تفت از 13 آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار یاد کرده و اعلام کرده است: با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، یوم‌الله 13 آبان به نماد آزادیخواهی، عدالت طلبی و حق‌ طلبی دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی تبدیل شده به گونه ای که امام خمینی (ره) این واقعه را انقلاب دوم نامیده اند.

شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز تفت با بیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا را در دنیا تحقیر کرد و ابهت شیطان بزرگ را درهم کوبید، از کلیه اساتید، کارمندان و دانشجویان این مرکز دانشگاهی دعوت کرده است با شرکت گسترده در این راهپیمایی ضمن اعلام همبستگی با آرمانهای والای امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب و مقام معظم رهبری، خشم انقلابی خود از سیاست‌های استکباری را به نمایش بگذارند.

به گزارش مهر، راهپیمایی یوم الله 13 آبان امسال به دلیل تقارن با عید سعید غدیر خم یک روز زودتر یعنی روز جمعه پس از نماز جمعه در شهر تفت برگزار می شود.