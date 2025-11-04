امام جمعه سیراف: ملت ایران هیمنه پوشالی آمریکا را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان، با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر همه توطئه‌های استکبار جهانی ایستاده است، گفت: تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ روانی دشمنان، نتوانسته حتی لحظه‌ای اراده ملت مؤمن و انقلابی ایران را سست کند؛ امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر آمریکا و صهیونیسم ایستاده و آنان را به زانو درآورده است.

امام جمعه سیراف با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و واقعه تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد بیداری ملت ایران و شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی است. در این روز، ملت ایران نشان داد که زیر بار سلطه و ظلم نمی‌رود و تا آخرین نفس پای آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد ایستاد.

وی افزود: دشمنی آمریکا با نظام اسلامی از ذات سلطه‌جویانه و استکباری این کشور سرچشمه می‌گیرد. آمریکا هیچ‌گاه نمی‌تواند استقلال، عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی ملت ایران را تحمل کند. حمایت جمهوری اسلامی از ملت‌های مظلوم جهان به‌ویژه مردم فلسطین و دشمنی صریح با رژیم غاصب صهیونیستی، دلیل اصلی خشم و کینه دشمنان است.

امام جمعه سیراف با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمن گفت: تحریم‌ها با هدف تضعیف روحیه مردم و متوقف کردن پیشرفت کشور اعمال شد، اما به فضل الهی و با مقاومت ملت ایران، نتیجه‌ای جز رسوایی برای دشمن نداشت. ملت ایران آموخته است که عزت خود را با هیچ بهایی معامله نکند و در سختی‌ها نیز پای انقلاب و رهبری بایستد.

وی خطاب به جوانان و دانش‌آموزان تأکید کرد: امروز دشمن با ابزار رسانه و فضای مجازی به دنبال تضعیف ایمان و امید نسل جوان است. باید هوشیار بود و در زمین دشمن بازی نکرد. شما فرزندان این سرزمین، ادامه‌دهندگان راه شهیدان هستید. دشمن از آگاهی و وحدت شما هراس دارد، زیرا می‌داند آینده در دستان نسلی مؤمن، انقلابی و با بصیرت است.

حجت‌الاسلام عاشوری با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما روزی با دست خالی در برابر دشمن ایستادیم، اما امروز به برکت ایمان مردم و رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، در عرصه‌های موشکی، پهپادی و فناوری‌های نوین به قدرتی تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده‌ایم. این پیشرفت‌ها حاصل مقاومت، جهاد علمی و اعتماد به توان داخلی است.

وی گفت: ملت ایران در برابر همه فتنه‌ها و تهدیدات دشمنان، استوار و باصلابت ایستاده است. هرگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی دست به خطا زده‌اند، با پاسخ کوبنده ملت ایران روبه‌رو شده‌اند. راه ملت ما، راه انبیا و اولیا الهی است؛ و این مسیر تا نابودی کامل استکبار جهانی ادامه خواهد داشت.