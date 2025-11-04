به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال نماینده قم از وزیر علوم در زمینه لزوم اصلاح آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، گفت: ارتباط علم و صنعت باید برقرار شود. از سوی دیگر، پرهیز از مقاله‌محوری باید مدنظر مسئولان باشد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر دانشگاه باید یک مشکل اساسی از کشور را برطرف کند. اگر ما فقط به تدوین و تهیه مقالات بسنده کنیم، کار درستی نیست.