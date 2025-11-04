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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

نیکزاد: دانشگاه‌ها باید حل مسائل کشور را جایگزین مقاله‌محوری کنند

نیکزاد: دانشگاه‌ها باید حل مسائل کشور را جایگزین مقاله‌محوری کنند

نایب رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت پرهیز از مقاله‌محوری، گفت: هر دانشگاه باید یک مشکل اساسی از کشور را برطرف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی سوال نماینده قم از وزیر علوم در زمینه لزوم اصلاح آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، گفت: ارتباط علم و صنعت باید برقرار شود. از سوی دیگر، پرهیز از مقاله‌محوری باید مدنظر مسئولان باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر دانشگاه باید یک مشکل اساسی از کشور را برطرف کند. اگر ما فقط به تدوین و تهیه مقالات بسنده کنیم، کار درستی نیست.

کد مطلب 6644478
زهرا علیدادی

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