ایستادگی و مقاومت تنها راه مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: استکبار جهانی به دنبال سلطه بر ملت‌های مستقل است و جز تسلط بر کشورها هدف دیگری ندارد؛ ازاین‌رو تنها راه پیش‌رو، ایستادگی و مقاومت است.

وی افزود: اسلام به ما آموخته است که در برابر کفار و ظلم بایستیم و مؤمن زیر بار زور نمی‌رود و آمریکا بر پایه سلطه‌جویی بنا شده و هر کشوری که با او همراه شود، عملاً سلطه‌پذیر است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به پیش‌شرط‌های رهبر معظم انقلاب برای هرگونه ارتباط با آمریکا گفت: رژیمی که از دشمنان ملت ایران حمایت تسلیحاتی می‌کند، قابل اعتماد نیست و همراهی با آمریکا به معنای پذیرش سلطه است.

وی با تأکید بر اینکه عزت حقیقی در سایه بندگی خداوند است، بیان کرد: قرآن به ما آموخته است که عزت نزد خداست و نه در سایه تسلیم در برابر قدرت‌های استکباری و ملت ایران با تکیه بر ایمان و روحیه مقاومت، الهام‌بخش آزادگان جهان است.

حجت‌الاسلام دولابی در ادامه اظهار کرد: دشمن امروز با هجمه فرهنگی و ترویج بی‌عفتی، ولنگاری و بی‌توجهی به حجاب به دنبال برهم زدن انسجام اجتماعی است و در برابر این توطئه باید هوشیار بود.

وی تأکید کرد: مسئولان باید با جدیت بیشتری در مسیر تقویت کشور گام بردارند؛ همان‌گونه که قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران باعث شد دشمنان پس از ۱۲ روز جنگ، ناچار به التماس آتش‌بس شوند.

دولابی در پایان بیان کرد: ملت ایران باید در تمامی ابعاد، اعم از اقتصادی، فرهنگی و نظامی، خود را قوی کند تا هیچ دشمنی نتواند به عزت و استقلال کشور چشم طمع بدوزد.