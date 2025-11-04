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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در قائمشهر

راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در قائمشهر

قائمشهر -راهپیمایی پرشور و باشکوه ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در قائمشهر برگزار شد.

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کد مطلب 6644676

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