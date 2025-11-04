https://mehrnews.com/x39vtF ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ کد مطلب 6644676 استانها مازندران استانها مازندران ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در قائمشهر قائمشهر -راهپیمایی پرشور و باشکوه ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در قائمشهر برگزار شد. دریافت 122 MB کد مطلب 6644676 کپی شد مطالب مرتبط طلب ۶ میلیارد تومانی ادارات به شهرداری قائمشهر پرداخت شد نقاشی ۱۰۰ متری کودکان و نوجوانان کردستانی با حمایت از کودکان غزه ۴۰۰ هکتار از مزارع قائمشهر به آبیاری قطره ای مجهز می شود پایان مسابقات منطقهای کاراته و تنیس رویمیز دانشجویان دختر در قائمشهر مراسم استکبارستیزی ۱۳ آبان در آران و بیدگل برگزار شد برچسبها یوم الله 13 آبان قائم شهر روز مبارزه با استکبار
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