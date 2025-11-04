https://mehrnews.com/x39vtN ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶ کد مطلب 6644683 استانها فارس استانها فارس ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶ فریاد استکبارستیزی دانش آموزان شیرازی در ۱۳ آبان شیراز- دانش آموزان شیرازی با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان فریاد استکبارستیزی و مرگ بر آمریکا سر دادند. دریافت 35 MB کد مطلب 6644683 کپی شد مطالب مرتبط حضور گسترده دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان کازرون حسینی: وظیفه نسل امروز ساختن «ایران قوی» است حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان شیراز راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز راهپیمایی استکبارستیزی مردم خرامه در ۱۳ آبان ماه امام جمعه کازرون: جنایات آمریکا علیه ایران اسلامی فراموش نشدنی است اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان در شیراز آغاز شد راهپیمایی ۱۳ آبان در قم سیزده آبان نماد سه انقلاب؛ مردم پای حرف شهدا ایستادند رمز پیروزی در برابر استکبار جهانی، وحدت و مقاومت است خروش مردم میامی در راهپیمایی ۱۳ آبان محدودیت های ترافیکی مراسم روز دانشآموز در شیراز اعلام شد لاله پرور: ۱۳ آبان، نماد کنشگری آگاهانه دانشآموزان است اعلام مسیر راهپیمایی مردم شیراز در محکومیت اغتشاشات برچسبها یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان یومالله 13آبان شیراز
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