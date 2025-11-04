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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

فریاد استکبارستیزی دانش آموزان شیرازی در ۱۳ آبان

فریاد استکبارستیزی دانش آموزان شیرازی در ۱۳ آبان

شیراز- دانش آموزان شیرازی با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان فریاد استکبارستیزی و مرگ بر آمریکا سر دادند.

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کد مطلب 6644683

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