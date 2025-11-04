به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه‌شنبه در جمع مردم بوشهر اظهار کرد: مردم استان بوشهر از دیرباز نقش مهمی در مقابله با استعمار و استکبار داشته‌اند و با خلق حماسه‌های بزرگ در این زمینه شهدای متعددی را تقدیم کرده‌اند.

وی از مردم استان بوشهر به عنوان پیشگامان دفاع از عزت ملی و ارزش‌های دینی یاد کرد و افزود: آمریکایی در گذشته نفوذ عمیقی در ارکان مختلف کشور داشتند و پس از کودتای آمریکایی، ایران به ژاندارم منافع غرب بدل و پایگاه سیاست‌های استکباری منطقه شد.

معاون پارلمانی دولت سیزدهم بیان کرد: با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ مشخص شد که هدف آمریکا تنها مهار ایران نبود، بلکه آنها با اتاق‌های عملیات منطقه‌ای، روی عراق، ترکیه، افغانستان و سایر همسایگان ایران نیز تمرکز داشته‌اند.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از پیروزی انقلاب دنبال بازگشت به شرایط قبل و احیای سلطه خود بر کشور ایران بوده‌اند افزود: در این مسیر اقدامات متعدد و متنوعی نظیر کودتا، فتنه و نفوذ را در دستور خود قرار داده‌اند.

حسینی با بیان اینکه ماهیت آمریکا و نظام سلطه برای همگان روشن شده است ادامه داد: نفرت عمومی نسبت به جنایات غزه و جنایات اسرائیل موجب تأثیرگذاری قابل توجه ایران بر افکار عمومی جهانی شده است؛ حتی کودکان غربی با خرید نکردن از حامیان اسرائیل مقاومت می‌کنند.

وی با بیان اینکه هر ملتی بخواهد مستقل باشد، سیاست‌های استکباری برای سرنگونی یا تجزیه آن کشور فعال می‌شود افزود: راز پیشرفت ایران در صنایع نظامی، فناوری، و عرصه‌های علمی روحیه ایثار و مقاومت است و با اخلاص، اتحاد و فداکاری ایران همچنان غیرت‌مند و شکست‌ناپذیر خواهد ماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم جنگ ۱۲ روزه اخیر را نشانه‌ای بی‌سابقه از توازن‌بخشی تقابل حق و باطل در جبهه مقاومت دانست و گفت: بسیاری تصور می‌کردند در جنگ ۱۲ روزه اخیر کار ایران اسلامی پایان یافته ولی حضور فعال نخبگان، جوانان و فرماندهان ایرانی و منطقه‌ای، توازن معادلات را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه شعار مرگ بر آمریکا و ضدیت با صهیونیسم دیگر مختص ایران نیست خاطرنشان کرد: این شعارها از ورزشگاه‌ها تا پارلمان‌های اروپایی و حتی دانشگاه‌های آمریکا طنین‌انداز شده و مردم جهان حقانیت این مسیر را دریافته‌اند.

حسینی با تاکید بر تداوم هویت بخشی مقاومتی تصریح کرد: باید روایت دقیق این حماسه‌ها و مقاومت‌ها بازتاب داده شود تا نسل آینده، عظمت این ایستادگی و تلاش را فراموش نکند و بداند هیچ حماسه‌ای بی‌اثر و هیچ خون شهید بی‌نتیجه نخواهد ماند.