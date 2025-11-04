https://mehrnews.com/x39vyw ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵ کد مطلب 6644865 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵ خروش فومنی ها در یوم الله ۱۳ آبان فومن- در این فیلم تصاویری از حضور پر شور مردم فومن در راهپیمایی روز ۱۳ آبان را مشاهده می کنید. دریافت 41 MB فیلم: میلاد تلاوتی کد مطلب 6644865 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در پلدختر راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند راهپیمایی ۱۳ آبان در لنگرود دیار آیتالله بهجت فومنی(ره) یکصدا در راهپیمایی ۱۳ آبان نمایش اقتدار و شعور استکبارستیزی آذری ها؛دانش آموزان: پای انقلاب هستیم برچسبها راهپيمايي 13 آبان روز دانش آموز فومن
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