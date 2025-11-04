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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

خروش فومنی ها در یوم الله ۱۳ آبان

خروش فومنی ها در یوم الله ۱۳ آبان

فومن- در این فیلم تصاویری از حضور پر شور مردم فومن در راهپیمایی روز ۱۳ آبان را مشاهده می کنید.

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فیلم: میلاد تلاوتی

کد مطلب 6644865

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