به گزارش خبرنگار مهر، اعظم سعادتمند به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س)، شعر تازه‌ای سروده است. سعادتمند شعر خود را با تضمینی از فروغ همراه کرده است: «و هیچکس نمی‌دانست / که نام آن کبوتر غمگین / کز قلب‌ها گریخته، ایمان است».

در ادامه شعر سعادتمند را با هم می‌خوانیم؛

*

این روزها که موسم باران است

ایام سوگواری انسان است

بی‌وقفه بی‌ملاحظه می‌سوزد

زخمی که روی سینه‌ قرآن است

*

با گریه آب داده‌ام از اول

اندوه یاس‌های بنفشم را

انگار از ازل غمِ این گلدان

بر قامت خمیده‌ ایوان است

*

هرچند روشن است که خواهد رفت

در یاد من غروب نخواهد کرد

چون روز آفتابی کوتاهی

در بین خاطرات زمستان است

*

حتی یهودیان همه می‌دانند

اعجازهای چادر زهرا را

یعنی شما صحابه نمی‌دانید

این دختر امتداد رسولان است؟

*

در چشم های خسته‌ او مردم،

دیوارهای در حرکت هستند

دیگر مدینه شهر پیمبر نیست

آنجا برای فاطمه زندان است

*

وقتی که بام شهر پر است امروز

از دسته‌دسته دسته‌ کرکس‌ها

افسوس آن پرنده‌ غمگین که

از قلب‌ها گریخته ایمان است

*

مادر صدا زده است تو را هر بار

در کوچه در میان در و دیوار

این فاطمیه‌های عزاداری

در انتظار نیمه‌ی شعبان است