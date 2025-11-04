به گزارش خبرنگار مهر، اعظم سعادتمند به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س)، شعر تازهای سروده است. سعادتمند شعر خود را با تضمینی از فروغ همراه کرده است: «و هیچکس نمیدانست / که نام آن کبوتر غمگین / کز قلبها گریخته، ایمان است».
در ادامه شعر سعادتمند را با هم میخوانیم؛
*
این روزها که موسم باران است
ایام سوگواری انسان است
بیوقفه بیملاحظه میسوزد
زخمی که روی سینه قرآن است
*
با گریه آب دادهام از اول
اندوه یاسهای بنفشم را
انگار از ازل غمِ این گلدان
بر قامت خمیده ایوان است
*
هرچند روشن است که خواهد رفت
در یاد من غروب نخواهد کرد
چون روز آفتابی کوتاهی
در بین خاطرات زمستان است
*
حتی یهودیان همه میدانند
اعجازهای چادر زهرا را
یعنی شما صحابه نمیدانید
این دختر امتداد رسولان است؟
*
در چشم های خسته او مردم،
دیوارهای در حرکت هستند
دیگر مدینه شهر پیمبر نیست
آنجا برای فاطمه زندان است
*
وقتی که بام شهر پر است امروز
از دستهدسته دسته کرکسها
افسوس آن پرنده غمگین که
از قلبها گریخته ایمان است
*
مادر صدا زده است تو را هر بار
در کوچه در میان در و دیوار
این فاطمیههای عزاداری
در انتظار نیمهی شعبان است
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