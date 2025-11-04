به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی رضایی، روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در تبریز، با گرامیداشت مناسبت‌های این روز تاریخی اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور سه واقعه مهم است؛ از تبعید امام خمینی (ره) گرفته تا مقاومت دانش‌آموزان و در نهایت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود.

وی نخستین اتفاق این روز را تبعید بنیانگذار انقلاب عنوان کرد و افزود: امام خمینی (ره) زمانی که علیه قانون ننگین کاپیتولاسیون سخن گفتند، رژیم پهلوی ایشان را از کشور اخراج کرد. قانونی که براساس آن اتباع آمریکایی در ایران از هرگونه پیگرد مصون بودند و حتی جان و کرامت مردم ایران در برابر آنان بی‌ارزش شمرده می‌شد.

رضایی در ادامه، سالروز شهادت دانش‌آموزان معترض در دوران پهلوی را دومین مناسبت روز ۱۳ آبان دانست و گفت: دانش‌آموزان ایرانی در مبارزات انقلابی و پس از آن در عرصه‌های علمی، دفاع مقدس و پیشرفت کشور نقش بزرگی داشتند و بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز در راه دفاع از انقلاب شهید شده‌اند.

وی با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ اظهار داشت: این اقدام که از سوی امام خمینی (ره) به‌عنوان انقلاب دوم نام‌گذاری شد، نقطه آشکارکننده چهره واقعی آمریکا و تأکیدی بر ادامه مسیر استقلال‌طلبانه مردم ایران بود.

رضایی افزود: هر انقلابی پس از مدتی ممکن است دچار فرسودگی شود، اما دانشجویان آن دوران ثابت کردند که ملت ایران بر عهد خود با انقلاب باقی مانده است.

وی با یادآوری نقش مردم آذربایجان در تاریخ انقلاب گفت: سه شهید محراب کشور از شهر تبریز هستند. این استان بیش از ۱۰ هزار شهید، ۲۵ هزار جانباز و دو هزار آزاده دارد و تنها در جنگ ۱۲ روزه اخیر ۶۱ نفر از اهالی استان به شهادت رسیدند.

رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج مستضعفین علت خصومت آمریکا با ایران را چنین تشریح کرد: ملت ایران با انقلاب اسلامی منافع آمریکا در منطقه را به چالش کشید و امروز تنها ملتی است که بدون وابستگی، در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه این کشور ایستاده است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با تکیه بر فرهنگ عاشورا و آموزه‌های اسلامی نزدیک به نیم قرن پایدار مانده و در کنار حمایت از ملت‌های مظلوم به‌ویژه مردم فلسطین، مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهد.

رضایی با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن تصور می‌کرد با ترور فرماندهان ما روحیه ملت تضعیف می‌شود اما با وحدت، ایمان، بصیرت مردم و هدایت‌های رهبری، ایران بار دیگر پیروزی را رقم زد.