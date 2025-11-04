همه موسسات فرهنگی هنری بخوانند؛ ۳۰ آبان آخرین فرصت برای دریافت مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان عمومی به موسسات چند منظوره فرهنگی و هنری ثبت نشده در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شد.

در راستای دستور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد و اسلامی در خصوص تسهیل و استانی شدن امور مجوزها، همچنین تکالیف مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت فعالیت بدون دریافت مجوز از طریق ورود به درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) و سامانه‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی، موسسات و مراکز فرهنگی و هنری فعال که تاکنون موفق به دریافت مجوز از درگاه ملی نشدند و همچنین موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره‌ای که مجوزهای قدیمی دارند، ضرورت دارد حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ به «سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی» به نشانی maraakez.ir وارد شوند.

از فعالیت موسسات ثبت‌نشده، جلوگیری خواهد شد

موسسات باید در این سامانه اطلاعات خود را تکمیل کنند و با پیگیری لازم از طریق سامانه مذکور، در نهایت پروانه فعالیت الکترونیکی دریافت کنند. در غیر این صورت مجوزهای قدیمی یا کاغذی فاقد اعتبار بوده و این‌گونه موسسات طبق مواد ۱۷ و ۲۲ قانون «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۳۸۵ مورخ ۸‏/۸‏/۱۳۷۵، به عنوان فاقد مجوز تلقی می‌شوند و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

بدیهی است موسسات فعال که ارتباط خود را با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خود همواره حفظ کرده و مطابق قوانین و مقررات هر ۶ ماه یک‌بار نسبت به ارائه گزارش عملکرد در سامانه اقدام کرده‌اند، از چهار سال قبل به سامانه وارد شده‌اند. همچنین درخواست تمدید پروانه فعالیت یا تغییرات موسسات (از جمله تغییر نشانی، نام موسسه، مدیرمسئول، اعضای هیات موسس و سهامدار، هیأت مدیره، بازرس، افزایش موضوع فعالیت و...) تنها در صورت ثبت در «سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی» مورد رسیدگی قرار گرفته است. کما اینکه تعداد زیادی از موسسات وارد سامانه شده و پروانه فعالیت الکترونیکی نیز دریافت کرده‌اند.

آخرین مهلت ثبت‌نام و دریافت مجوز، پایان آبان ۱۴۰۴

با توجه به تکلیف مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت وجود هرگونه پروانه فعالیت و مجوز کاغذی خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir)، لزوم ارائه گزارش عملکرد مستمر در هر ۶ ماه یک‌بار توسط موسسات فرهنگی و هنری، همچنین ضرورت ورود پرونده موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره قدیمی به «سامانه صدور مجوزهای فرهنگی»، تعیین تکلیف پرونده‌های غیرفعال و راکد به عنوان آخرین فرصت به اطلاع موسسات فرهنگی هنری چند منظوره قدیمی که در درگاه ملی مجوزها ثبت نام نکردند و پرونده آنها در «سامانه صدور مجوزهای فرهنگی» به نشانی maraakez.ir موجود یا به روز نمی‌باشد، می‌رساند:

در صورتی که اطلاعات آنها در سامانه مذکور موجود نیست یا اطلاعات آنها حسب آخرین وضعیت تغییرات به روز رسانی و تکمیل نشده است، حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴، موظف به ثبت، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات و طی فرایند لازم در سامانه جهت دریافت پروانه فعالیت الکترونیکی هستند. در غیر این صورت تمامی مجوزها و پروانه فعالیت‌ قبلی آنها «کان لم یکن» تلقی می‌شود.

نشانی‌های tmsh.farhang.gov.ir و maraakez.ir برای دریافت راهنما و آموزش نحوه ورود پرونده‌های قدیمی به پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، برای موسسات فرهنگی هنری چندمنظوره قابل دسترسی است.