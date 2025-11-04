به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح رویداد ملی فناوری ماکو با همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در سالن شیخ بهایی برگزار شد. محور اصلی این رویداد، توسعه اقتصاد مبتنی بر نوآوری و فناوری و معرفی ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اقتصادی منطقه بود.

در این برنامه موضوعاتی همچون سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای فناورانه، راه‌اندازی نخستین کارخانه نوآوری در آذربایجان‌غربی، ارائه راه‌حل‌های علمی برای چالش‌های توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو و همچنین بررسی تجارب جهانی در اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شد.

حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در سخنانی با تأکید بر نقش فناوری در توسعه پایدار اظهار کرد: حرکت اقتصاد کشور بدون تکیه بر علم و نوآوری امکان‌پذیر نیست. در منطقه آزاد ماکو کوشیده‌ایم با اجرای طرح‌های نوین کشاورزی و صنعتی، از جمله احداث باغ‌های پسته و گردوی فناورمحور در وسعتی بیش از دو هزار هکتار، الگویی تازه از مدیریت علمی منابع ارائه کنیم.

او با اشاره به موقعیت ویژه ماکو در مسیر اتصال آسیا به اروپا افزود: برند اقتصادی ماکو باید بر پایه دانش و فناوری بنا شود تا بتوان این منطقه را به محور ارتباط میان نخبگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل کرد.

گروسی همچنین از تصویب نهایی طرح جامع توسعه ماکو پس از سال‌ها انتظار خبر داد و گفت: این طرح مسیر حرکت منطقه را به سمت نسل هفتم مناطق آزاد کشور مشخص کرده است؛ مناطقی که با تکیه بر هوش مصنوعی، داده‌محوری و زیرساخت‌های هوشمند اداره خواهند شد.

او از تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد چهارمین قطب دیتاسنتر کشور در منطقه آزاد ماکو نیز خبر داد و تأکید کرد: هدف ما تبدیل ماکو به نمونه‌ای ملی در پیوند میان تجارت هوشمند و اقتصاد دانش‌بنیان است.

در ادامه، سید محمدجواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، با اشاره به برنامه‌های مشترک با مناطق آزاد گفت: ماکو از جمله مناطقی است که با برنامه‌ریزی هدفمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فناورانه گام برداشته و می‌تواند پایلوت موفقی برای اقتصاد دانش‌بنیان در شمال‌غرب کشور باشد.

وی افزود: با هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های فناور، زمینه رونق تولیدات دانش‌بنیان فراهم شده و شهرک اقتصاد فناورمحور ماکو آغازگر مرحله‌ای نو در این مسیر است.

در حاشیه این برنامه نیز چند قرارداد سرمایه‌گذاری، تفاهم‌نامه همکاری فناورانه و رونمایی از زیرساخت‌های نوین منطقه آزاد ماکو انجام شد.