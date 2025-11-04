اعتماد به بخش خصوصی، کلید توسعه معادن سرب و روی کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این پنل تخصصی «چالش ها و راهکارهای توسعه معادن و صنایع سرب و روی ایران» با حضور علیرضا صدر مدیر عامل مجتمع سرب و روی نخلک، احمد حری عضو هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی، علی سه دهی رئیس هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی، سید احمد مشکانی، نایب رئیس انجمن مس ایران و حسینی زاده عضو هیئت مدیره انجمن سرب و روی ایران حضور داشتند. میثم صالحفرد، بازرس انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی گرداننده این پنل بود.

لزوم حمایت از معدنکاران سرب و روی

سه دهی رئیس هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی گفت: این انجمن مشکلات فنی، بازرگانی، اداری و مسائل مربوط به مجوزها را تسهیل می کند. کشور ما از نظر ذخایر سرب و روی کشور غنی است و باید برای فعال کردناین پتانسیل معدنکاران سرب و روی ها حمایت لازم انجام شود.

حری عضو هیئت مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی ایران گفت: صادرات مواد معدنی در شرایط فعلی دشوار است و تنها معضل فعلی در این زمینه ارتباط ما با شرکت های خارجی و جوامع بین الملل است.

تشکل ها رکن اساسی سیاست گذاری، اجرا و دانش در صنعت معدن

سید احمد مشکانی، نایب رئیس انجمن مس ایران نقش تشکل ها در صنعت سرب و روی کشوررا اساسی دانست و گفت: تشکل ها سه رکن اصلی سیاست گذاری، اجرایی و علمی دارند؛ این در حالی است که در این صنعت فعالیت این تشکل ها چندان محسوس نیست.

سه دهی در ادامه این پنل تاکید کرد: کشور ما از نظر ذخایر سرب و روی ایران غنی است. عددی حدود ۶۰۰ اندیس ذخیره سرب و روی در کشور وجود دارد که ذخیره اقتصادی صنعت معدن ما به شمار می آید. در زمینه اکتشاف و بهره برداری از معادن نیاز اساسی به حمایت های بخش دولتی داریم.

صدر مدیرعامل مجتمع سرب و روی نخلک موضوع سرب را اکنون مهم ترین چالش مجموعه نخلک دانست و در این زمینه توضیح داد: ۸۵ درصد مصرف سرب در باتری های ماشین است. بسیاری از باتری های سربی با باتری های لیتیومی جایگزین می شود و مصرف سرب در کشور بالا است. این موضوع زنگ خطری برای صنعت سرب کشور است؛ چرا که با کمبود تولید در این زمینه مواجه هستیم.حاکمیت باید در زمینه تولید و بهره برداری معادن سرب به بخش خصوصی کمک کند و این امر را تسهیل کن.در آینده شاهد این خواهیم بود که نقره به کمک صنعت سرب می آید.

اعتماد به بخش خصوصی راهکار توسعه صنعت سرب و روی

بهنام حسینی زاده عضو هیئت مدیره انجمن سرب و روی ایران در ادامه با اشاره به آمار ذخایر معادن ایران اظهار کرد: راهکار در صنعت سرب و روی اعتماد به بخش خصوصی در زمینه سیاست گذاری و اجرایی است.

تحریم ها مشکلات عدیده ای در انتقال ارز و سرمایه گذاری بین المللی به وجود آورده است.مشکلات داخلی نیز از دیگر چالش های این صنعت است؛ علیرغم عدم حمایت دولتی، ناترازی انرژی، چالش های محیط زیستی و عدم تخصیص ارز، قانونگذاری و سیاست گذاری از مشکلات مهمی صنعت سرب و روی کشور به شمار می آید.

کندی در تخصیص ارز و صدور مجوزها، مانع اصلی توسعه معادن

وی همچنین ادامه داد: زمان در سیستم دولتی ما تعیین تکلیف نمی شود و انتقال ارز در این صنعت گاهی تا دو ماه زمان می برد و اخذ برخی از مجوزها نیز ماه ها در وزارتخانه به طول می انجامد.

در ادامه این نشست تخصصی حری با اشاره به ذخایر گسترده معدنی کشور بیان کرد: جمعیت به نسبت ذخایر معدنی ۸ برابر است؛ ۸ درصد از ذخایر معدنی دنیا در کشور ما تامین می شود و باید از این ذخایر به نحو احسن استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: سرب و روی با مواد جایگزین فعلی از چرخه تولید خارج می شوند؛ همیچنین مس که اکنون در اوج تولید است نیز بالاخره زمانی از چرخه تولید خارج می شود. در این میان لازم است ما مزیت نسبی خود را نسبت به دیگر کشورها پیدا کنیم تا بتوانیم با بازار جهانی رقابت کنیم. ما برای اکتشاف و استخراج خود باید نگاه جهانی و بین المللی داشته باشیم و تنها به بازار داخلی خود اکتفا نکنیم.

توانایی حیرت انگیز معدنکاران در ایران

حری در ادامه گفت: معدنکاری نیازمند نگاه بلند مدت و استفاده از فرصت هایی است که دنیا برای ما ایجاد کرده است. خام فروشی یا کنستانتره اگر منجر به مارجین خوبی در صنعت می شود باید روی آن متمرکزتر شویم.

وی در پایان سخنان خود به چالش های گمرک و تخصیص ارز و عدم حمایت دولت در صنایع معدنی اشاره کرد.

سه دهی در ادامه این نشست اقدامات معدنی در معدن نخلک و مهدی آباد را اعجاب انگیز خواند و بیان کرد: توانایی معدنکاران ما در کشور حیرت انگیز است و حمایت بخش خصوصی و دولتی لازمه پیشرفت و توسعه معادن کشور است.

معدنکاران ما باید با همراهی صنعتکاران و با بهبود تکنولوژی تجهیزات و ماشین آلات صنعت معدن کشور را توسعه دهیم تا بتوانیم بهره برداری موثرتری از معادن انجام شود.

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