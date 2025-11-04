هاشمی: افزایش سهم استان از اعتبارات ملی ضرورت جدی توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی از تلاش مدیران برای جذب اعتبارات در سال گذشته قدردانی کرد و گفت: عملکرد بسیاری از دستگاه‌ها در جذب منابع قابل تقدیر است، اما با این میزان اعتبار، تحول در استان امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: تنها ۱۵ درصد از کل اعتبارات ملی به استان تخصیص یافته و این سهم نمی‌تواند موجب جهش در توسعه شود.

وی بیان داشت: باید برای سال مالی ۱۴۰۴ نگاه تازه‌ای در نحوه توزیع منابع و اجرای پروژه‌ها ایجاد شود.

هاشمی با اشاره به لزوم نگاه جامع و مشارکتی در برنامه‌ریزی‌ها گفت: اگر هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش یابد، ظرفیت‌های استان به‌صورت کامل فعال می‌شود و خراسان جنوبی می‌تواند جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند.

وی اظهار کرد: بخشی از اعتبارات در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی صرف رفع تنش آبی و امور عشایری شده است، اما این مبالغ پاسخگوی نیازهای گسترده نیست.

وی گفت: در وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، بهداشت و نیرو باید سهم بیشتری برای استان در نظر گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در بخش‌های فرهنگی و ورزشی نیز اعتبارات به‌صورت پراکنده تخصیص یافته و برخی پروژه‌ها با بودجه‌های اندک ادامه دارند که عملاً تأثیر چندانی در توسعه ندارند.

اولویت با مدیریت آب، نشاط اجتماعی و آموزش روستایی

هاشمی در ادامه به اهمیت مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۷۶۰ میلیارد تومان برای طرح‌های رفع تنش آبی استان اختصاص یافته است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با نیازهای گسترده استان بالا نیست، اما نشان از توجه دولت به مسئله آب در خراسان جنوبی دارد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از کم‌توجهی به خانواده و نسل جوان است، تأکید کرد: ایجاد نشاط اجتماعی باید یکی از اولویت‌های مدیران فرهنگی باشد زیرا خانواده‌ها نیاز به حمایت و برنامه دارند تا از بروز آسیب‌های جدید جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: فرمانداران و مدیران شهرستانی موظف‌اند ساماندهی آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.

وی تاکید کرد: آموزش، پیشگیری و برنامه‌های محله‌محور می‌تواند هزینه‌های اجتماعی را در آینده کاهش دهد.

وی مدارس را عامل اصلی ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی دانست و افزود: هرجا مدرسه فعال است، روستا زنده می‌ماند.

وی تاکید کرد: بخشی از اعتبارات عمرانی باید به نوسازی و تجهیز مدارس اختصاص یابد تا روند مهاجرت از روستاها کاهش یابد.

هاشمی ادامه داد: خوشبختانه صد درصد اوراق مالی اسلامی در چهار ردیف ابلاغی به استان تحقق یافته است و این موفقیت حاصل تلاش و پیگیری مستمر مدیران دستگاه‌هاست.

خراسان جنوبی امن‌ترین مرز کشور و نیازمند هم‌افزایی بیشتر

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از دستگاه‌های امنیتی و نظامی گفت: خراسان جنوبی امن‌ترین مرز کشور با افغانستان را دارد.

وی افزود: این امنیت نتیجه همکاری و هم‌افزایی نیروهای ارتش، سپاه، مرزبانی، دستگاه قضایی و اطلاعاتی است.

هاشمی اظهار کرد: مدیران باید با همدلی و هم‌افزایی، برای توسعه استان و آرامش مردم تلاش کنند.

وی از مدیران خواست در سفرهای کاری به تهران برای جذب منابع جدید اقدام جدی داشته باشند و گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم، مدیر باید دست پر از تهران بازگردد و نتیجه سفرش را در بودجه استان نشان دهد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: استان پنج نماینده در مجلس دارد و هرکدام می‌توانند نقش مؤثری در پیگیری طرح‌ها و افزایش اعتبارات داشته باشند و اگر هماهنگی و پیگیری مشترک میان مدیران و نمایندگان افزایش یابد، آینده روشنی در انتظار استان خواهد بود.

وی به اهمیت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: با افتتاح برنامه ایران‌جان خراسان جنوبی ایران از هفته آینده و حضور استان در رسانه ملی، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های استان فراهم شده است که باید از این فرصت برای شناساندن خراسان جنوبی در سطح ملی و بین‌المللی بهره ببریم.

هاشمی در پایان تأکید کرد: پروژه‌های آماده بهره‌برداری باید برای دهه فجر از هم‌اکنون شناسایی و آماده افتتاح شوند.

به گفته وی اگر همه دستگاه‌ها پای کار باشند، ثمره تلاش‌ها در زندگی مردم دیده خواهد شد.