رشد ۱۶۶ درصدی اعتبارات ملی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان ضمن قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی به خاطر پیگیریهای مستمر در جذب اعتبارات اظهار داشت: مدیران ما با جدیت در تهران مسائل استان را دنبال کردند و همین تلاشها منجر به جهش در جذب اعتبارات ملی شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ اعتبارات ملی تملک دارایی های مصوب استان ۳ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان بود که از این میزان یکهزار و ۸۱۹ میلیارد تومان تخصیص یافت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ اعتبارات ملی تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ۵ میلیارد و ۴۷۱ میلیارد بوده که رقم تخصیص یافته استان ۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۱۶۶ درصد رشد را نشان میدهد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طی یکسال گذشته در بخشهای مختلف اعتبار به استان تزریق شد.
هاشمی تصریح کرد: خوشبختانه با تشکیل بهموقع کمیته جذب اعتبارات و پیگیری دستگاههای اجرایی، بسیاری از منابع پیش از پایان سال مالی جذب شد؛ اتفاقی که در استان سابقه نداشت.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: اگرچه تورم ۳۳ درصدی همچنان بالاست، اما خراسان جنوبی طی ماههای اخیر جزو استانهای با کمترین نرخ تورم در کشور بوده است.
وی گفت: این موفقیت نتیجه حضور میدانی مدیران، نظارت بر بازار و تنظیم قیمتها در اصناف مختلف از جمله میوهفروشی، قصابی و سوپرمارکتهاست.
استاندار خراسان جنوبی به دستاوردهای استان در حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود: در نرخ بیکاری استان به یکی از کمترین میزانها در ۲۳ سال گذشته رسیده است که یک دستاورد ارزشمند برای مجموعه مدیریتی استان به شمار میرود.
هاشمی بر لزوم استفاده حداکثری از اعتبارات ردیفهای ملی تاکید کرد و گفت: دستگاهها باید از هماکنون برنامهریزی کنند تا در سال ۱۴۰۴ بتوانیم از ظرفیتهای بودجهای ملی بیشترین بهره را ببریم.
وی ادامه داد: در کنار موضوع اعتبارات، مدیریت منابع آب و تأمین نیازهای اساسی مردم اولویت جدی استان است.
وی بیان کرد: اگر عرضه و تقاضا مدیریت نشود، در آینده دچار مشکلات جدی خواهیم شد و باید برای آن چارهاندیشی کنیم.
استاندار خراسان جنوبی بر اهمیت نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در اواخر مهرماه امسال تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها موظف هستند برای برگزاری شایسته آن همکاری کنند.
وی به برگزاری رویداد ایران جان در آبان ماه اشاره کرد و ادامه داد: این فرصت طلایی زمینه معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی در سطح ملی و بینالمللی را فراهم میکند.
هاشمی در پایان یادآور شد: تلاش مدیران استان باعث شده امروز فضای رقابتی مثبتی برای جذب منابع شکل بگیرد.
وی بیان داشت: اگر همین روحیه پیگیری ادامه یابد، میتوانیم سال آینده نیز تحولات بزرگی در حوزههای مختلف رقم بزنیم.
وی تاکید کرد: جذب اعتبارات ملی توسط دستگاه برای سال مالی جاری باید به بیش از ۱۰ همت برسد، لذا مدیران پیگیری های لازم برای گرفتن سهم استان از اعتبارات متمرکز در ستاد وزارتخانه های خود را داشته باشند.
