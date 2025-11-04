امیر آراسته: بازآموزی دفاع مقدس ابزار مقابله با تهدیدهای امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ناصر آراسته شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاح معارف جنگ ریشه دانشجویان دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به اهمیت ایستادگی مستقل و پایبندی به ولایت فقیه گفت: بایستید و زنده بمانید، سرپای خودتان بایستید و مستقل باشید.

وی با بیان آمار شهدا افزود: استان مازندران حدود ۳۳۰۰ شهید دانش‌آموز داشته و در مجموع ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز تقدیم کرده‌ایم. از استادان مازندران ۱۷۱۰ شهید دانش‌آموز ثبت شده است. شهدای ارتش شهر نوشهر حدود ۱۷۰ شهید ارتشی هستند.

وی اشاره کرد: تاریخ دفاع مقدس ما یک تاریخ پر از حماسه تاریخی است که تعدادی از انسان‌های تاریخ‌ساز آن دوران امروز اینجا هستند و روزهای بعد نیز حضور پیدا خواهند کرد.

آراسته با اشاره به آموزش‌ها گفت: حدوداً نزدیک به ۵۳ ساعت آموزش نظری داریم که به دو واحد عملیاتی تبدیل می‌شود و دانشجویان برای اردیبهشت ماه هر سال تقریباً اواسط اردیبهشت به منطقه جنوب کشور اعزام می‌شوند تا از شمال خوزستان تا دیگر مناطق حضور پیدا کنند و با جهاد و دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

وی تأکید کرد: اگر ما تبیین جهاد و دوران دفاع مقدس نداشتیم، الان موشک و سایر ظرفیت‌ها وجود نداشت و اگر تاریخ را خوب بررسی نمی‌کردیم، حماسه‌ها و دلایل حماسه‌ها و ضعف‌ها بیان نمی‌شد، شاید در جنگ ۱۲ روزه پیروز نمی‌شدیم و تهدیدهای آمریکا باعث تقسیم کشور می‌شد.

امیر آراسته به قرآن اشاره کرد و گفت: تاریخ در قرآن بررسی می‌شود و ابزار هدایت خداوند در قرآن از تاریخ به عنوان یک وسیله بسیار ارزشمند استفاده شده استو بیش از ۶۰۰ آیه در مقدمات جهاد است که ۳۰۰ آیه در خصوص جهاد، رزمایش، و جهاد راهبردی است.

وی توضیح داد: قرآن کتاب تاریخ نیست، ولی ابزار هدایت است و خداوند تاریخ را بیان کرده تا دچار کتمان، تکثیر و تحریف نشود. اینها آفت‌های تاریخی هستند که آیات قرآن به آن‌ها اشاره دارند. از تاریخ عبرت بگیریم، نصیحت و حکمت بیاموزیم و برای مقابله با جنگ‌های احتمالی آماده باشیم.

امیر آراسته افزود: هدف آموزش در هیئت معارف جنگ عبرت آموزی، حکمت آموزی و نصیحت شنیدن از دفاع مقدس است. این آموزش‌ها به دانشجویان ما ارائه می‌شود تا نسل‌های آینده با تجربه دفاع مقدس آشنا شوند.

وی در پایان گفت: تمامی اقدامات در هیئت معارف جنگ با هدف ثبت و بازآموزی دفاع مقدس انجام می‌شود و تلاش داریم نسل‌های آینده از تجربه، حماسه و عبرت دوران دفاع مقدس بهره ببرند.