اوحدی: هدف دشمن از جنگ شناختی، ضربه به اتحاد ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، همزمان با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، با حضور در یکی از دانشگاه های تهران ضمن گفتگوی صمیمی با دانشجویان، بر نقش‌آفرینی قشر جوان در حفظ انسجام و اقتدار ملی تأکید کرد.

وی در این دیدار گفت: دشمن در مقاطع مختلف به دنبال تجزیه ایران اسلامی بود، اما با ایستادگی و بصیرت مردم مواجه شد. امروز نیز همان هدف را از مسیر جنگ شناختی و تضعیف روحیه ملی دنبال می‌کند.

اوحدی افزود: ما نیز روزی در همین دانشگاه‌ها تحصیل کردیم و می‌دانیم که دانشجو باید قدر خود را بداند. شخصیت، عزت و جایگاه دانشجو به گونه‌ای است که در شرایط حساس می‌تواند تاریخ‌ساز شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف توان علمی و هسته‌ای کشور گفت: اسطوره‌ها و فرماندهان بزرگ ما را به شهادت رساندند تا جریان علمی کشور زمین‌گیر شود، اما ملت ما نشان داد که دشمن هرگز به هدفش نخواهد رسید.

اوحدی با بیان اینکه برنارد لوئیس، نظریه‌پرداز صهیونیستی، از سال‌ها پیش طرح تجزیه کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران را دنبال می‌کرد، خطاب به دانشجویان تأکید کرد: خواندن و شناخت آثار او برای درک عمق دشمنی غرب ضروری است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: دشمن به دنبال ضربه زدن به اتحاد و انسجامی است که به برکت خون شهدا شکل گرفته است. امروز رسالت همه ما، حفظ این وحدت و بصیرت در برابر ترفندهای استکبار است.

اوحدی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت روایتگری از شهدا گفت: هرچه برای شهدا روایت کنیم باز هم کافی نیست. همان‌گونه که حضرت زینب (س) با روایتگری خود کربلا را ماندگار کرد، ما نیز باید روایتگر ایثار و فداکاری نسل شهدا باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تا امروز به دیدار خانواده‌های ۱۰۳۰ شهید از مجموع ۱۰۶۴ شهید جنگ ۱۲ روزه رفته‌ایم و در هر خانه روایت متفاوتی از عشق و ایثار شنیده‌ایم. دیدار با خانواده شهید کیان قاسمیان که همه اعضای خانواده‌اش به شهادت رسیده‌اند و نیز شهید سهیل کتولی، دانش‌آموزی که در لحظه شهادت به فکر پدرش بود، بسیار تأثربرانگیز و الهام‌بخش است.