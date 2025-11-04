گشایش مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صدیقی بعد از ظهر سه شنبه درحاشیه بازدید از ساختمان درحال احداث مرکز جامع تشخیص ودرمان سرطان راه آسمان سمنان درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این بنیاد مردم نهاد و تخصصی در استان است که در حوزه مبارزه با سرطان فعالیت‌های شاخص و ارزشمندی انجام داده است، گفت: علاوه بر اجرای برنامه‌های پیشگیرانه گسترده، در زمینه تشخیصی، مرکز پزشکی هسته ای و ماموگرافی را تاسیس و راهبری می‌کند.

وی با بیان اینکه در حوزه خدمات اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از یک هزار بیمار مبتلا به سرطان، خدمات حمایتی گسترده‌ای را انجام داده است اظهار داشت: در حوزه توسعه زیرساخت ها، پروژه مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان راه آسمان به عنوان یک اقدام ماندگار بنیاد راه آسمان محسوب می شود که در مهرماه سال ۱۳۹۹ کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

مدیر عامل بنیاد نیکوکاران راه آسمان استان سمنان تصریح کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع شامل بخش های رادیوتراپی، شیمی درمانی، کلینیک تخصصی سرطان، آزمایشگاه وداروخانه، تصویربرداری وتشخیص، پزشکی هسته ای، فیزیوتراپی، دندانپزشکی، توانبخشی، آموزشی و پژوهشی است.

صدیقی با بیان اینکه با توجه به نیاز مبرم مردم استان و منطقه بخش های رادیوتراپی، شیمی درمانی، و کلینیک سرطان در الویت اول قرار گرفته افزود: هدف بنیاد راه آسمان این است که تمامی خدمات تشخیصی و درمانی سرطان به مردم استان و کشور در این مرکز با بالاترین کیفیت و استاندارد های جهانی ارایه شود.

وی راه‌اندازی مرکز جامع مبارزه با سرطان استان سمنان را به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و جامع‌ترین مراکز درمانی سرطان در کشور نام برد و گفت: با افتتاح این مرکز جامع استان سمنان از محروم‌ترین استان در خدمات درمانی سرطان به برخوردارترین استان کشور از نظر مراکز تشخیصی و درمانی سرطان تبدیل می‌شود.