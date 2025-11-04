توسعه فیبرنوری زیربنای پیوند «دولت هوشمند» و «شهر هوشمند» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، ششمین نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی، ۱۳ آبان‌ماه با حضور دکتر علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان، جمعی از مدیران ارشد دولتی، فعالان بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های فناور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.

این رویداد ملی با شعار «شهر هوشمند؛ فراتر از یک رویا، آینده در دستان فناوری» و با هدف معرفی تازه‌ترین فناوری‌ها و راهکارهای نوین در حوزه مدیریت شهری، هوش مصنوعی، زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه پایدار برگزار شد.

نمایشگاه امسال با حضور پررنگ شرکت مخابرات ایران (نمایندگی استان تهران) به عنوان یکی از بازیگران اصلی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری کشور همراه بود.

پس از آیین افتتاح این نمایشگاه، دکتر رفیع‌زاده با بازدید از غرفه مخابرات استان تهران، بر نقش کلیدی زیرساخت ارتباطی در تحقق دولت و شهر هوشمند تأکید کرد و گفت: «شرکت مخابرات ایران بسترساز اصلی توسعه فیبرنوری در کشور است؛ زیرساختی که بدون آن تحقق واقعی شهرهای هوشمند امکان‌پذیر نخواهد بود. گسترش شبکه فیبرملی، حلقه اتصال میان دولت هوشمند و شهر هوشمند است و مسیر کارآمدسازی خدمات عمومی را هموار می‌کند.»

گفتنی است نمایشگاه «شهر هوشمند و هوش مصنوعی» با مشارکت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در مصلای امام خمینی (ره) تهران میزبان علاقه‌مندان است.

در این نمایشگاه، آخرین فناوری‌ها و نوآوری‌ها در زمینه فیبرنوری، اینترنت اشیا، سامانه‌های مدیریت شهری، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ارتباطی معرفی و تبادل تجربه میان متخصصان، مدیران شهری، استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.