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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

آغاز به کار رسمی پایگاه خبری پیشرفت ایرانی؛ روایت امید،آینده و شکوفایی

آغاز به کار رسمی پایگاه خبری پیشرفت ایرانی؛ روایت امید،آینده و شکوفایی

مدیرمسئول پایگاه خبری پیشرفت ایرانی از راه اندازی رسمی پایگاه خبری پیشرفت ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیروس شیرزاد» مدیرمسئول پایگاه خبری پیشرفت ایرانی از راه اندازی رسمی پایگاه خبری پیشرفت ایرانی با هدف بازتاب دستاوردها، ابتکارات و جهش‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی، صنعتی، فرهنگی، پزشکی، نظامی، فناوری و سایر حوزه‌های پیشرفت خبر داد.

وی با بیان اینکه این پایگاه خبری مجوز رسمی خود را در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۱۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است، گفت این وبسایت فعالیت رسمی خود را از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز کرده است و تلاش دارد تصویری واقعی، پرامید و مستند از توانمندی‌های ملت بزرگ ایران را به مخاطبان خود ارائه دهد.

شیرزاد درباره هدف خود از راه اندازی این پایگاه خبری گفت: از ابتدای کار رسانه ای خودم که الان حدود ۲۰ سال می گذرد، همیشه یکی از دغدغه های من این بود، این همه خبرهای مثبت و خوب از پیشرفت کشورمان وجود دارد ولی این خبرها را نمی توان یکجا در جایی مشاهده کرد و هر سایت و خبرگزاری و پایگاه های خبری هم یکی از آنها را پوشش می دهد. همیشه آرزو می کردم که کسی پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران را در سایت یکجا جمع کند و آنها را هم به مردم خودمان و هم کشورهای دیگر به نمایش بگذارد تا اینکه به لطف خداوند، سال گذشته موفق به دریافت مجوز این وبسایت شدم.

مدیرمسئول وب‌سایت خبری پیشرفت ایرانی خاطرنشان کرد: پیشرفت ایرانی فقط یک رسانه نیست؛ تلاشی است برای تقویت گفتمان خودباوری، اعتماد به نفس ملی و تمرکز بر ظرفیت‌هایی که ایران را به سوی آینده‌ای پیشرو سوق می‌دهند.

وی افزود: ما در پیشرفت ایرانی بر این باوریم که اطلاع‌رسانی از پیشرفت‌ها، خود بخشی از پیشرفت است. رسالت ما، رساندن صدای امید و افتخار به گوش مردم و نسل آینده است؛ صدایی که از دل تلاش، نوآوری و عزت ملی برمی‌خیزد.

شیرزاد در پایان با تاکید بر اینکه ما به فردای روشن ایران باور داریم گفت: ما با افتخار آمادگی داریم همکاران رسانه ای، سازمان ها و نخبگان و افرادی که خبرهای مرتبط با پیشرفت ایران و اختراعات دارند، اخبار خود را برای ما ارسال کنند تا در وب‌سایت پیشرفت ایرانی به نشانی www.pishrafteirani.ir منتشر کنیم. مخترعان و دانشمندان ایرانی هم برای بهتر دیده شدن و معرفی اختراعاتی که دارند می توانند با ما از طریق پیام رسان ایتا به نشانی eitaa.com/pishrafteiranian در ارتباط باشند.

کد مطلب 6645558

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