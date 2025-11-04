آغاز به کار رسمی پایگاه خبری پیشرفت ایرانی؛ روایت امید،آینده و شکوفایی

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیروس شیرزاد» مدیرمسئول پایگاه خبری پیشرفت ایرانی از راه اندازی رسمی پایگاه خبری پیشرفت ایرانی با هدف بازتاب دستاوردها، ابتکارات و جهش‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی، صنعتی، فرهنگی، پزشکی، نظامی، فناوری و سایر حوزه‌های پیشرفت خبر داد.

وی با بیان اینکه این پایگاه خبری مجوز رسمی خود را در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ با شماره ثبت ۹۷۳۱۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است، گفت این وبسایت فعالیت رسمی خود را از تیرماه ۱۴۰۴ آغاز کرده است و تلاش دارد تصویری واقعی، پرامید و مستند از توانمندی‌های ملت بزرگ ایران را به مخاطبان خود ارائه دهد.

شیرزاد درباره هدف خود از راه اندازی این پایگاه خبری گفت: از ابتدای کار رسانه ای خودم که الان حدود ۲۰ سال می گذرد، همیشه یکی از دغدغه های من این بود، این همه خبرهای مثبت و خوب از پیشرفت کشورمان وجود دارد ولی این خبرها را نمی توان یکجا در جایی مشاهده کرد و هر سایت و خبرگزاری و پایگاه های خبری هم یکی از آنها را پوشش می دهد. همیشه آرزو می کردم که کسی پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران را در سایت یکجا جمع کند و آنها را هم به مردم خودمان و هم کشورهای دیگر به نمایش بگذارد تا اینکه به لطف خداوند، سال گذشته موفق به دریافت مجوز این وبسایت شدم.

مدیرمسئول وب‌سایت خبری پیشرفت ایرانی خاطرنشان کرد: پیشرفت ایرانی فقط یک رسانه نیست؛ تلاشی است برای تقویت گفتمان خودباوری، اعتماد به نفس ملی و تمرکز بر ظرفیت‌هایی که ایران را به سوی آینده‌ای پیشرو سوق می‌دهند.

وی افزود: ما در پیشرفت ایرانی بر این باوریم که اطلاع‌رسانی از پیشرفت‌ها، خود بخشی از پیشرفت است. رسالت ما، رساندن صدای امید و افتخار به گوش مردم و نسل آینده است؛ صدایی که از دل تلاش، نوآوری و عزت ملی برمی‌خیزد.

شیرزاد در پایان با تاکید بر اینکه ما به فردای روشن ایران باور داریم گفت: ما با افتخار آمادگی داریم همکاران رسانه ای، سازمان ها و نخبگان و افرادی که خبرهای مرتبط با پیشرفت ایران و اختراعات دارند، اخبار خود را برای ما ارسال کنند تا در وب‌سایت پیشرفت ایرانی به نشانی www.pishrafteirani.ir منتشر کنیم. مخترعان و دانشمندان ایرانی هم برای بهتر دیده شدن و معرفی اختراعاتی که دارند می توانند با ما از طریق پیام رسان ایتا به نشانی eitaa.com/pishrafteiranian در ارتباط باشند.