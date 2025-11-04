اعلام نتایج ۲ وزن مسابقات وزنه برداری سیزم در بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری نیروهای مسلح از روز دوشنبه شروع شد و تا عصر چهارشنبه ادامه دارد.

نتایج دسته‌های ۸۸ و ۷۱ کیلوگرم به شرح زیر اعلام شد:

دسته ۸۸ کیلوگرم

در این دسته، رقابت سنگینی میان وزنه‌برداران از استان‌های مختلف کشور و نمایندگان خارجی صورت گرفت.

در حرکت یک‌ضرب، نتایج به شرح زیر است:

چول هوک از جمهوری دموکراتیک خلق کره – رکورد ۱۶۰ کیلوگرم – مقام اول، احسان عسکرآبادی از ایران – رکورد ۱۵۵ کیلوگرم – مقام دوم، بکزود قضیرجانو از ازبکستان – رکورد ۱۵۰ کیلوگرم – مقام سوم را کسب کردند.

در حرکت دوضرب:

کیم چول هوک از کره شمالی – رکورد ۱۹۳ کیلوگرم – مقام اول

احسان عسکرآبادی از ایران – رکورد ۱۹۰ کیلوگرم – مقام دوم

بکزود قضیرجانو از ازبکستان – رکورد ۱۸۵ کیلوگرم – مقام سوم

در مجموع دو حرکت:

چول هوک از جمهوری دموکراتیک خلق کره – رکورد مجموع ۳۶۰ کیلوگرم – مقام اول

بکزود قضیرجانو از ازبکستان – رکورد مجموع ۳۴۳ کیلوگرم – مقام دوم

احسان عسکرآبادی از ایران – مقام سوم

دسته ۷۱ کیلوگرم

در دسته ۷۱ کیلوگرم نیز رقابت نزدیکی میان ورزشکاران ایران، کره شمالی، ازبکستان و ارمنستان برگزار شد.

در حرکت یک‌ضرب:

کاسیم بوی ماترست‌لو از ازبکستان – رکورد ۱۵۰ کیلوگرم – مقام اول

پار سونگ از جمهوری دموکراتیک خلق کره – رکورد ۱۴۰ کیلوگرم – مقام دوم

هووانس هوهاندس از ارمنستان – رکورد ۱۳۵ کیلوگرم – مقام سوم

در حرکت دوضرب:

پاک جونگ‌جو از کره شمالی – رکورد ۱۸۲ کیلوگرم – مقام اول

کاسیم بوی ماترست‌لو از ازبکستان – رکورد ۱۷۲ کیلوگرم – مقام دوم

هووانس هوهاندس از ارمنستان – رکورد ۱۵۵ کیلوگرم – مقام سوم

در مجموع دو حرکت:

پاک جونگ‌جو از کره شمالی – رکورد مجموع ۳۴۲ کیلوگرم – مقام اول

کاسیم بوی ماترست‌لو از ازبکستان – رکورد مجموع ۳۲۲ کیلوگرم – مقام دوم

هووانس هوهاندس از ارمنستان – رکورد مجموع ۲۷۵ کیلوگرم – مقام سوم