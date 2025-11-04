اعلام نتایج ۲ وزن مسابقات وزنه برداری سیزم در بابلسر

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنهبرداری نیروهای مسلح از روز دوشنبه شروع شد و تا عصر چهارشنبه ادامه دارد.
نتایج دستههای ۸۸ و ۷۱ کیلوگرم به شرح زیر اعلام شد:
دسته ۸۸ کیلوگرم
در این دسته، رقابت سنگینی میان وزنهبرداران از استانهای مختلف کشور و نمایندگان خارجی صورت گرفت.
در حرکت یکضرب، نتایج به شرح زیر است:
چول هوک از جمهوری دموکراتیک خلق کره – رکورد ۱۶۰ کیلوگرم – مقام اول، احسان عسکرآبادی از ایران – رکورد ۱۵۵ کیلوگرم – مقام دوم، بکزود قضیرجانو از ازبکستان – رکورد ۱۵۰ کیلوگرم – مقام سوم را کسب کردند.
در حرکت دوضرب:
کیم چول هوک از کره شمالی – رکورد ۱۹۳ کیلوگرم – مقام اول
احسان عسکرآبادی از ایران – رکورد ۱۹۰ کیلوگرم – مقام دوم
بکزود قضیرجانو از ازبکستان – رکورد ۱۸۵ کیلوگرم – مقام سوم
در مجموع دو حرکت:
چول هوک از جمهوری دموکراتیک خلق کره – رکورد مجموع ۳۶۰ کیلوگرم – مقام اول
بکزود قضیرجانو از ازبکستان – رکورد مجموع ۳۴۳ کیلوگرم – مقام دوم
احسان عسکرآبادی از ایران – مقام سوم
دسته ۷۱ کیلوگرم
در دسته ۷۱ کیلوگرم نیز رقابت نزدیکی میان ورزشکاران ایران، کره شمالی، ازبکستان و ارمنستان برگزار شد.
در حرکت یکضرب:
کاسیم بوی ماترستلو از ازبکستان – رکورد ۱۵۰ کیلوگرم – مقام اول
پار سونگ از جمهوری دموکراتیک خلق کره – رکورد ۱۴۰ کیلوگرم – مقام دوم
هووانس هوهاندس از ارمنستان – رکورد ۱۳۵ کیلوگرم – مقام سوم
در حرکت دوضرب:
پاک جونگجو از کره شمالی – رکورد ۱۸۲ کیلوگرم – مقام اول
کاسیم بوی ماترستلو از ازبکستان – رکورد ۱۷۲ کیلوگرم – مقام دوم
هووانس هوهاندس از ارمنستان – رکورد ۱۵۵ کیلوگرم – مقام سوم
در مجموع دو حرکت:
پاک جونگجو از کره شمالی – رکورد مجموع ۳۴۲ کیلوگرم – مقام اول
کاسیم بوی ماترستلو از ازبکستان – رکورد مجموع ۳۲۲ کیلوگرم – مقام دوم
هووانس هوهاندس از ارمنستان – رکورد مجموع ۲۷۵ کیلوگرم – مقام سوم
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