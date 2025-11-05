روایت مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این نشست که روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، ضمن خیر مقدم به حسین الله کرم از رزمندگان دوران دفاع مقدس، در سخنانی کوتاه از خدمات کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه تقدیر کرد و از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه خواست، گزارش کوتاهی از حوزه کاری خود ارائه بدهند.

در ادامه، حجت الاسلام سلیمانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه با قوت وارد کار شدند و خدمات ارزشمندی به هموطنان ارائه شد.

وی افزود: خیلی از صحنه‌های ایثار و فداکاری کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه، در قاب تصویر نمی گنجد. امیدواریم بخش ثبت و اسناد جنگ، این صحنه‌ها را برای مردم بیان کنند.

سید یاسر فروغی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه، رئیس ستاد بحران استان بودند و مدیریت حوزه درمان را عهده‌دار شدند.

وی افزود: بیشترین تعداد مجروحان جنگ ۱۲ روزه به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران منتقل شدند و ما هیچ گونه بحرانی در جهت خدمات رسانی به مردم نداشتیم.

فروغی گفت: یک سری مشکلات در بحث انتقال بیماران وجود داشت که توانستیم پشت سر بگذاریم.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه روی طرح محله محوری کار کردیم تا آمادگی لازم برای بحران‌های بعدی را داشته باشیم.

محمدمهدی مجاهدیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: حدود ۴۰ درصد داروخانه‌های سطح شهر تهران تحت پوشش دانشگاه است که در دوران جنگ، کمترین تعطیلی داروخانه‌ها را داشتیم و اعتراض خاصی از سوی مردم نداشتیم.

وی افزود: با توجه به مجموعه دارویی مدد در دانشگاه علوم پزشکی ایران، هیچ گونه کمبود دارویی و ملزومات را نداشتیم و ذخیره ۳ تا ۶ ماهه فراهم بود.

مجتبی طالاری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشجویان ما در جنگ ۱۲ روزه پای کار بودند و شاهد حضور داوطلبانه دانشجویان را داشتیم.

مرتضی همت سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشگاه ما به هیچ عنوان درگیر حملات سایبری نشد.

محمدرضا فرنقی زاد مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: یکی از غفلت‌ها در بحران‌ها، ثبت و ضبط جانفشانی‌های کادر درمان بوده است.

حسن امیری رئیس بیمارستان حضرت رسول (ص)، گفت: بسیاری از اساتید و جراحان ما در جنگ ۱۲ روزه پای کار بودند و داوطلبانه در بیمارستان حضور داشتند. خیلی از پرستاران بعد از پایان شیفت کاری، نمی‌رفتند.

وی افزود: ۷ صبح تعداد ۶۰ مجروح به اورژانس بیمارستان آورده بودند که در کمترین زمان ممکن، به وضعیت آنها رسیدگی شد.

امیری گفت: کادر درمان را نباید فقط در جنگ و بحران دید.

در ادامه این نشست، حسین الله کرم گفت: باید از کادر درمان تشکر ویژه داشت که در شرایط بحرانی و جنگ، صحنه را ترک نمی‌کنند و همیشه خوش درخشیده‌اند.

وی افزود: دوران کرونا را از یاد نبرده‌ایم و شهدایی که کادر درمان تقدیم کردند.

الله کرم در ادامه گفت: یکی از دوران تلخ ما همین جنگ ۱۲ روزه بود که تعدادی از دانشمندان و فرماندهان ما به شهادت رسیدند.

وی افزود: هدف دشمن از حمله به کشورمان، از بین بردن نخبگان و متخصصان ما است.

الله کرم گفت: واقعه تلخ جنگ ۱۲ روزه، با درخواست آتش بس دشمن، به شیرینی تبدیل شد و ما توانستیم با سربلندی از این جنگ بیرون بیاییم.

وی افزود: برآورد اطلاعاتی اسرائیل از حمله به ایران، با توجه به شرایط معیشتی مردم بود، اما اتحاد و انسجام ملت، مانع از این شد که دشمن بتواند به اهداف خود برسد.

الله کرم گفت: جنگ ۱۲ روزه را باید برای آیندگان به تصویر کشید و افتخارات کادر درمان گفته شود.

وی افزود: یک بخش دیگر از محاسبه اشتباه دشمن، این بود که فکر می‌کرد دولت ما با آنها خواهد بود، در حالی که همین روحیه ایثارگری کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که اینگونه نبوده است.

الله کرم گفت: اسرائیل برای تبدیل شدن به قدرت، می‌خواهد کشورها را تجزیه کند، ولی ملت ما در جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد هرگز به دنبال تجزیه وطنش نیست.

وی افزود: دشمن فکر می‌کرد در ۷۲ ساعت اول جنگ ۱۲ روزه می‌تواند به اهدافش برسد، در حالی که ما با موشک‌هایمان به آنها ثابت کردیم که برتر هستیم.

الله کرم گفت: جنگ نخواهد شد، اما اگر بشود، آنها متضرر خواهند شد.

وی در پایان مجدداً از خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه تقدیر کرد.