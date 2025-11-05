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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

ارغوانی: رسانه معمار جوانی جمعیت و جهادگر تبیین فرهنگی است

ارغوانی: رسانه معمار جوانی جمعیت و جهادگر تبیین فرهنگی است

سنندج – مدیر روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: رسانه‌ها با ایفای نقش معمار فرهنگی، می‌توانند جریان جوانی جمعیت را از یک سیاست دولتی به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ارغوانی صبح چهارشنبه در نشست «رسانه و جوانی جمعیت» اظهار کرد: رسانه به عنوان پیام‌آور و معمار جوانی جمعیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترویج فرهنگ فرزندآوری و بازسازی نگرش جامعه نسبت به خانواده و جمعیت دارد.

وی با بیان اینکه خلاقیت، دغدغه‌مندی و نگاه مسئولانه لازمه فعالیت رسانه‌ای در این حوزه است، افزود: شناخت دقیق و درست از ابعاد کاهش جمعیت در کشور هنوز با کاستی‌هایی مواجه است و برای مقابله با جریان تبلیغات ضدفرزندآوری، نیازمند یک جهاد تبیین مستمر و آگاهانه هستیم.

مدیر روابط عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها به عنوان یکی از موانع فرزندآوری تصریح کرد: رسانه‌ها باید با بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و اقناعی، این ذهنیت نادرست را که فرزندآوری بار مالی سنگین دارد، اصلاح کنند و مزایای اجتماعی و انسانی آن را برای جامعه تبیین نمایند.

ارغوانی همچنین خواستار تعامل دوجانبه میان نهادهای رسانه‌ای و دستگاه‌های دانشگاهی و سلامت‌محور شد و گفت: همکاری منسجم این دو بخش می‌تواند در شناسایی چالش‌ها، تحلیل دقیق داده‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با روند کاهش جمعیت مؤثر باشد.

وی در پایان تأکید کرد: موضوع فرزندآوری نباید در حد یک شعار باقی بماند، بلکه باید به مطالبه‌ای اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود تا جامعه نسبت به آینده جمعیتی خود احساس مسئولیت بیشتری پیدا کند.

کد مطلب 6645964

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