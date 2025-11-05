ارغوانی: رسانه معمار جوانی جمعیت و جهادگر تبیین فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ارغوانی صبح چهارشنبه در نشست «رسانه و جوانی جمعیت» اظهار کرد: رسانه به عنوان پیامآور و معمار جوانی جمعیت، نقش تعیینکنندهای در ترویج فرهنگ فرزندآوری و بازسازی نگرش جامعه نسبت به خانواده و جمعیت دارد.
وی با بیان اینکه خلاقیت، دغدغهمندی و نگاه مسئولانه لازمه فعالیت رسانهای در این حوزه است، افزود: شناخت دقیق و درست از ابعاد کاهش جمعیت در کشور هنوز با کاستیهایی مواجه است و برای مقابله با جریان تبلیغات ضدفرزندآوری، نیازمند یک جهاد تبیین مستمر و آگاهانه هستیم.
مدیر روابط عمومی و بینالملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به نگرانیهای اقتصادی خانوادهها به عنوان یکی از موانع فرزندآوری تصریح کرد: رسانهها باید با بهرهگیری از ایدههای خلاقانه و اقناعی، این ذهنیت نادرست را که فرزندآوری بار مالی سنگین دارد، اصلاح کنند و مزایای اجتماعی و انسانی آن را برای جامعه تبیین نمایند.
ارغوانی همچنین خواستار تعامل دوجانبه میان نهادهای رسانهای و دستگاههای دانشگاهی و سلامتمحور شد و گفت: همکاری منسجم این دو بخش میتواند در شناسایی چالشها، تحلیل دقیق دادهها و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با روند کاهش جمعیت مؤثر باشد.
وی در پایان تأکید کرد: موضوع فرزندآوری نباید در حد یک شعار باقی بماند، بلکه باید به مطالبهای اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود تا جامعه نسبت به آینده جمعیتی خود احساس مسئولیت بیشتری پیدا کند.
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