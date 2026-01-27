به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ارغوانی عصر سه شنبه در نشست خبری هفته مبارزه با سرطان اظهار کرد: شفافیت و تعامل گسترده با اصحاب رسانه اساس موفقیت سازمان‌های علمی بوده و این دانشگاه با برگزاری جشنواره «دانشگاه، علوم پزشکی و رسانه» و مستند «صدای قلم، نبض سلامت» از فعال‌ترین چهره‌های این حوزه تجلیل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این همکاری مایه افتخار دانشگاه است، رسانه‌ها را حلقه‌ی اتصال دانش تخصصی به بدنه جامعه دانست و افزود: «سلامت‌محور بودن مأموریت و رسالت ما در استان کردستان است و این دانش باید به طور صحیح به مردم منتقل شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اهمیت انتشار اخبار علمی و صحیح، تصریح کرد: ما شاهد بودیم که تعامل گسترده با رسانه‌ها، مشارکت مردم در پیشگیری و غربالگری سرطان را که نقشی اساسی در کنترل این بیماری دارد، افزایش داده است.

ارغوانی همچنین نظریه محوری سازمان‌های موفق را شفافیت، پاسخگویی و تعامل با رسانه دانست و گفت: نمونه‌های الهام‌بخشی از خبرنگاران دیدیم که با پخش صحیح روند درمان، اضطراب مردم را کاهش دادند؛ به زودی از این عزیزان تقدیر خواهد شد.

وی با تأکید بر ارتقای سواد سلامت جامعه از طریق اطلاع‌رسانی دقیق، به مبانی دینی و حرفه‌ای کار رسانه‌ای اشاره کرد و یادآور شد: اصل مهم روابط عمومی روز دنیا، اطلاع‌رسانی مسئولانه و شفاف است و ما همواره تأکید می‌کنیم که اصحاب رسانه پیش از انتشار هر خبری در حوزه سلامت، برای اطمینان از صحت آن با ما ارتباط بگیرند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با استناد به اهمیت مسئولیت‌پذیری در شنیدن و دیدن، بیان داشت: در طول یک سال گذشته تلاش ما این بوده که هیچ موضوعی برای اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌ها مسدود نباشد و شفافیت در اولویت کار ما بوده است.

ارغوانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های آتی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه آینده جشنواره «دانشگاه، علوم پزشکی و رسانه» را با همکاری انجمن نشریات محلی برگزار می‌کنیم تا از خبرنگارانی که با تولید محتوای علمی مؤثر، سواد بهداشتی مردم را ارتقا داده‌اند، تجلیل شود.

وی همچنین از برگزاری «بازی سلامت» با محوریت «هر روایت یک تجربه و هر تجربه یک زندگی» خبر داد و افزود: هدف ما این است که با روایتگری درست، داستان واقعی بیماران، پزشکان خانواده و کادر سلامت را به قلب جامعه برسانیم.

ارغوانی به ساخت مستند «صدای قلم، نبض سلامت» به کارگردانی استاد یدالله فاتحی اشاره کرد و گفت: این مستند، تلاش خبرنگاران حوزه سلامت استان را به تصویر کشیده است و امیدواریم این مسیر همکاری محکم‌تر با رسانه‌ها تا رضایت کامل شما عزیزان ادامه یابد.