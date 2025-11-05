زمان دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) روز جمعه ۲۳ آبان ماه در شهرهای کرج و اهواز برگزار می‌شود. برنامه این مسابقات و اسامی داوران و ناظران به شرح زیر است: