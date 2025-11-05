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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

زمان دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

زمان دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

با اعلام سازمان لیگ کشتی ایران دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی ۲۳ آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) روز جمعه ۲۳ آبان ماه در شهرهای کرج و اهواز برگزار می‌شود. برنامه این مسابقات و اسامی داوران و ناظران به شرح زیر است:

زمان دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

زمان دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد

کد مطلب 6645978

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