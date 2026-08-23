فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پنجاهمین حضور صنعتگران ایلامی در بازار شهر تهران، در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و این رویداد، با هدف معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای صنایع دستی استان و نمایش توانمندیهای هنرمندان ایلامی در یکی از مهمترین مراکز عرضه صنایع دستی کشور برگزار میشود.
وی افزود: این حضور، طی سالهای گذشته به صورت مستمر انجام شده و اینک با برگزاری پنجاهمین دوره، تلاش میشود تا بخشی از توانمندیهای هنرمندان ایلامی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد؛ این رویداد، بستری مناسب برای فروش و بازاریابی محصولات صنایع دستی استان فراهم میکند تا هنرمندان بدون واسطه، آثار خود را به مخاطبان داخلی و خارجی عرضه کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان، با اشاره به اهمیت توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه، تصریح کرد: بازار تهران، یکی از مهمترین مراکز عرضه صنایع دستی کشور است و حضور صنعتگران ایلامی در این رویداد، میتواند به معرفی بهتر ظرفیتهای استان کمک کند؛ همچنین جذب گردشگران و بازرگانان عراقی را به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه صنایع دستی، یکی از ظرفیتهای مهم استان در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی محسوب میشود، گفت: حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه، از اولویتهای اصلی میراث فرهنگی استان است و برگزاری چنین رویدادهایی، نقش مؤثری در رونق تولید و افزایش درآمد هنرمندان ایفا میکند؛ از سوی دیگر این حضور، نه تنها به معرفی هنر ایلام، بلکه به ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در میان صنعتگران کمک خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد، با همکاری و تعامل دستگاههای فرهنگی و اقتصادی استان برگزار میشود و میکوشیم با استمرار چنین برنامههایی، شاهد توسعه پایدار صنایع دستی و افزایش سهم استان در بازارهای داخلی و خارجی باشیم.
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