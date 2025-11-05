به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان زنجان، با اشاره به نقش مؤثر کمیته امداد امام خمینی (ره) در جامعه، اظهار کرد: بیتردید استمرار فعالیتها و حضور فعال امدادگران، نمادی از خدمت صادقانه، اعتماد عمومی و توجه به کرامت انسانی است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان افزود: کمیته امداد علاوه بر رفع محرومیت نیازمندان، در عرصههای اشتغالزایی، رشد فرهنگی و علمی، بهداشت و درمان و ساخت مسکن برای محرومان نیز خدمات ارزندهای ارائه کرده است.
۳۸۶ میلیارد تومان برای اشتغالزایی مددجویان زنجانی اختصاص یافت
در ادامه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: ۳۸۶ میلیارد تومان برای اشتغالزایی مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان اختصاص یافته است.
جعفر روشنسرشت گزارشی از اقدامات و عملکرد کمیته امداد در هفتماهه نخست سال جاری ارائه کرد و افزود: برگزاری جلسات صمیمی و تخصصی با مراکز نیکوکاری، تشکیل جلسات شورای زکات، توجه به کرامت انسانی و تکریم خانوادههای تحت حمایت، از مهمترین برنامههای اجرا شده در سال جاری بوده است.
وی با اشاره به اخذ مجوز برای احیای اردوگاه حضرت علیاکبر (ع) و برنامهریزی برای احداث ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان، ادامه داد: تحقق ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات با همراهی ائمه جماعات و نماینده ولیفقیه در استان انجام شده و همچنین ۶ هزار و ۶۰۰ بسته تحصیلی با مشارکت خیران میان دانشآموزان نیازمند توزیع شده است.
روشنسرشت با بیان اینکه تخصیص ۳۸۶ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی مددجویان، بخشی از اقدامات حوزه توانمندسازی در استان است، ابراز امیدواری کرد: با همکاری بانکهای عامل، همه برنامههای پیشبینیشده در این بخش محقق شود.
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