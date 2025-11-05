به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نشست بررسی مشکلات پروژه احداث بزرگ‌ترین بیمارستان کشور در کرمانشاه با حضور علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی کشور، استاندار کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

در این جلسه، نوذرپور با اشاره به جایگاه راهبردی پروژه، گفت: احداث این بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی، یکی از پروژه‌های کلیدی و اثرگذار وزارت راه و شهرسازی در غرب کشور است و نباید روند پیشرفت آن به روال‌های اداری و زمان‌بر معمول محدود شود. این طرح باید با رویکردی ملی و فوق‌العاده دنبال گردد.

وی با تأکید بر اهمیت این بیمارستان به‌عنوان طرحی جایگزین برای چند بیمارستان قدیمی کرمانشاه افزود: تلاش داریم در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور، این پروژه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظام سلامت ایران تثبیت کنیم تا روند تأمین اعتبارات آن در سال‌های آینده دچار وقفه نشود.

نوذرپور ادامه داد: در سال جاری اعتبارات مشخصی برای پروژه اختصاص یافته و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین منابع مالی در سال آینده نیز انجام شده است. هدف ما این است که تا پایان امسال، تکمیل اسکلت سازه نهایی شود و بلافاصله مناقصه بخش‌های تکمیلی برگزار گردد تا مراحل بعدی پروژه بدون توقف پیش رود.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی کشور در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی هوشمند در تأمین مالی پروژه اظهار کرد: استفاده از روش‌های متنوع از جمله فروش اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌های این طرح ملی را پوشش دهد.

وی افزود: در کنار ساخت بدنه اصلی بیمارستان، باید احداث پارکینگ طبقاتی، مسیرهای ترافیکی ایمن و زیرساخت‌های خدماتی نیز به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد تا مجموعه‌ای کامل و پایدار در حوزه درمان شکل بگیرد.

نوذرپور با اشاره به نقش توسعه‌ای پروژه در بافت شهری کرمانشاه گفت: این بیمارستان تنها یک پروژه درمانی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک محرک رشد و نوسازی شهری عمل کند. اما اگر برای فضای پیرامونی آن برنامه‌ریزی دقیق انجام نشود، در آینده با چالش‌های ترافیکی و زیست‌محیطی مواجه خواهیم شد. بنابراین، مدیریت کاربری‌های اطراف آن باید بر اساس طرحی جامع و کارشناسی انجام گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگروه ویژه هدایت و راهبری پروژه با محوریت معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی میان دانشگاه علوم پزشکی، مشاور و پیمانکار از طریق این کارگروه می‌تواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کرده و روند پیشرفت پروژه را تسریع کند.

در پایان، نوذرپور از حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه و سایر مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: این پروژه، نماد اراده دولت در توسعه زیرساخت‌های سلامت کشور است و با همدلی و تلاش جمعی می‌تواند به الگویی موفق از همکاری ملی و استانی تبدیل شود.