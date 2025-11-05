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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

نوذرپور: بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه اولویت ملی است

نوذرپور: بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه اولویت ملی است

کرمانشاه – علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشست بررسی روند ساخت بزرگ‌ترین بیمارستان کشور در کرمانشاه، بر تسریع عملیات اجرایی و تأمین هوشمندانه منابع مالی این طرح تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نشست بررسی مشکلات پروژه احداث بزرگ‌ترین بیمارستان کشور در کرمانشاه با حضور علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی کشور، استاندار کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

در این جلسه، نوذرپور با اشاره به جایگاه راهبردی پروژه، گفت: احداث این بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی، یکی از پروژه‌های کلیدی و اثرگذار وزارت راه و شهرسازی در غرب کشور است و نباید روند پیشرفت آن به روال‌های اداری و زمان‌بر معمول محدود شود. این طرح باید با رویکردی ملی و فوق‌العاده دنبال گردد.

وی با تأکید بر اهمیت این بیمارستان به‌عنوان طرحی جایگزین برای چند بیمارستان قدیمی کرمانشاه افزود: تلاش داریم در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور، این پروژه را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظام سلامت ایران تثبیت کنیم تا روند تأمین اعتبارات آن در سال‌های آینده دچار وقفه نشود.

نوذرپور ادامه داد: در سال جاری اعتبارات مشخصی برای پروژه اختصاص یافته و برنامه‌ریزی لازم برای تأمین منابع مالی در سال آینده نیز انجام شده است. هدف ما این است که تا پایان امسال، تکمیل اسکلت سازه نهایی شود و بلافاصله مناقصه بخش‌های تکمیلی برگزار گردد تا مراحل بعدی پروژه بدون توقف پیش رود.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی کشور در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی هوشمند در تأمین مالی پروژه اظهار کرد: استفاده از روش‌های متنوع از جمله فروش اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌های این طرح ملی را پوشش دهد.

وی افزود: در کنار ساخت بدنه اصلی بیمارستان، باید احداث پارکینگ طبقاتی، مسیرهای ترافیکی ایمن و زیرساخت‌های خدماتی نیز به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد تا مجموعه‌ای کامل و پایدار در حوزه درمان شکل بگیرد.

نوذرپور با اشاره به نقش توسعه‌ای پروژه در بافت شهری کرمانشاه گفت: این بیمارستان تنها یک پروژه درمانی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک محرک رشد و نوسازی شهری عمل کند. اما اگر برای فضای پیرامونی آن برنامه‌ریزی دقیق انجام نشود، در آینده با چالش‌های ترافیکی و زیست‌محیطی مواجه خواهیم شد. بنابراین، مدیریت کاربری‌های اطراف آن باید بر اساس طرحی جامع و کارشناسی انجام گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگروه ویژه هدایت و راهبری پروژه با محوریت معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی میان دانشگاه علوم پزشکی، مشاور و پیمانکار از طریق این کارگروه می‌تواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کرده و روند پیشرفت پروژه را تسریع کند.

در پایان، نوذرپور از حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه و سایر مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: این پروژه، نماد اراده دولت در توسعه زیرساخت‌های سلامت کشور است و با همدلی و تلاش جمعی می‌تواند به الگویی موفق از همکاری ملی و استانی تبدیل شود.

کد مطلب 6646229

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