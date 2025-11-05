استعدادهای برتر علمی به فرهنگ و تاریخ ایران توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف امروز در مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی کشور در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برگزیدگان المپیاد پس از گذر از این آزمون‌ها شخصیت متفاوتی پیدا کرده‌اند. همیشه این سوال مطرح است که آیا موفقیت مرهون توانمندی خاصی است یا نتیجه تلاش فردی است.

وی افزود: حتماً استعداد در موفقیت‌ها مؤثر است اما نباید از سعی و تلاش در این راه غافل شد. تجربه نشان داده که رتبه‌های اول وارد دانشگاه می‌شدند و با نمرات پایین خارج می‌شدند. در مقابل هم افرادی هستند که با نمرات معمولی آمده‌اند اما با استقامت با رتبه‌های برتر از دانشگاه فارغ شده‌اند.

وزیر علوم یادآور شد: وزارت علوم باید زمینه‌های رشد و تعالی استعدادهای برتر فراهم کند. از سوی دیگر برگزیدگان هم باید یادشان بماند که با تلاش خانواده‌ها و نظام آموزشی به موفقیت رسیده‌اند و به کشور خدمت کنند.

وی افزود: همه باید به برگزیدگان فرهنگ کشور افتخار کنند. در کنفرانس یونسکو به تازگی علامه طباطبایی و بایزید بسطامی به عنوان مشاهیر یونسکو شناخته شدند و در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو قرار گرفتند.

سیمایی صراف به برگزیدگان المپیادهای علمی کشور توصیه کرد: افتخارات ایران عزیز تنها مربوط به گذشته نیست، بلکه هم اکنون هم ادامه دارد و شما برگزیدگان علاوه بر تخصص خودتان به فرهنگ و تاریخ خودتان توجه ویژه داشته باشید.