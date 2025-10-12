بستر مناسبی برای توسعه فضاهای آموزشی در لرستان فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس بهاروند در سخنانی با اشاره به اجرای دو هزار و ۴۰۷ پروژه آموزشی در لرستان، اظهار داشت: این پروژهها تحولی چشمگیر در کیفیت و کمیت فضای آموزشی استان ایجاد خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه تجهیز و نوسازی مدارس مطابق با استانداردهای روز، بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزش و رفاه دانشآموزان فراهم میآورد، گفت: طرحهایی مانند مدرسه شهید عجمیان، نماد عینی تلاش برای تحقق شعار توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم’ است.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، افزود: خوشبختانه در لرستان، بافرهنگ غنی خیرخواهی و مشارکت مردمی، بستری مناسب برای توسعه فضاهای آموزشی فراهم شده است.
بهاروند با اشاره به برنامههای آتی نوسازی مدارس در لرستان، گفت: با اجرای فازهای بعدی طرح نهضت ملی مدرسهسازی، امیدواریم تا سالهای آینده، دیگر هیچ دانشآموزی در استان بدون فضای آموزشی ایمن و مناسب نباشد. تحقق این هدف، مستلزم تداوم حمایتهای ملی و گسترش مشارکتهای مردمی است.
