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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۸

آیت الله مدرسی: زندگی حضرت زهرا(س) الگوی تربیت اسلامی است

آیت الله مدرسی: زندگی حضرت زهرا(س) الگوی تربیت اسلامی است

شیراز- نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر معرفی شخصیت والای حضرت زهرا(س) در قالب زبان روز و روش‌های خلاقانه به نسل جوان گفت: زندگی حضرت زهرا (س) الگوی تربیت اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی مدرسی طباطبایی صبح پنج شنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس به اهمیت و ارزش نماز در زندگی انسان اشاره کرد و گفت: نماز، به عنوان یک جهش‌دهنده و معراج روحانی، انسان را از زمین جدا می‌کند و او را وارد حریم عرش و ملکوت می‌سازد، جایی که اثرات آن در روح و دل انسان احساس می‌شود و احساس نزدیکی به خدا و ملکوت را تقویت می‌کند. این اثرات شامل احساس متفاوت شدن، استشمام ملکوت و غرق شدن در توحید است که پس از نماز در انسان ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) ادامه داد: فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، دختر پیامبر اسلام با زندگی ساده، معرفت بالا، و پاکدامنی نمونه‌ای از تربیت اسلامی و ایمانی است و شخصیت حضرت فاطمه (س) و فرزندان او نماد پاکی و ایمان عمیق هستند و زندگی آنان در مقابل زندگی اشرافی و قدرت‌طلبی سلاطین و پادشاهان قرار می‌گیرد و مقایسه‌ای بین زندگی ساده و معنوی فاطمه و زندگی مرفه و قدرت‌طلبانه سلاطین مانند خسرو پرویز نشان‌دهنده تفاوت در ارزش‌ها و تربیت است.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این نکته که معرفی شخصیت‌های بزرگ و الگوهای اسلامی، به ویژه فاطمه زهرا، در قالب زبان روز و روش‌های خلاقانه به نسل جوان یک الزام است، افزود: باید تقویت پایه‌های فقه سیاسی و نظام‌سازی بر اساس اصول اسلامی صورت پذیرد.

آیت الله مدرسی طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نقش خلاقیت، ایمان، و اراده در مقابله با دشمنان و پیروزی‌های نظامی را رکن اساسی دانست و گفت: موفقیت‌های حزب‌الله در مقابل اسرائیل و شکست‌های استراتژیک دشمنان، نشان‌دهنده اهمیت خلاقیت و ایمان در پیروزی است که نشأت گرفته از اهمیت نماز، تربیت اسلامی، الگوهای تاریخی، و خلاقیت در نظام‌سازی و مقاومت است.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: اگر در این زمینه‌ها خلاقیت و فکر صحیح وجود داشته باشد، می‌توانیم به تغذیه و جذب بهتر مردم بپردازیم و جمهوری اسلامی و توسعه تمدن اسلامی را بیش از پیش گسترش دهیم.

کد مطلب 6646908

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