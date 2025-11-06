https://mehrnews.com/x39wtx ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴ کد مطلب 6647071 استانها تهران استانها تهران ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴ سفر شهرستانی استاندار تهران به شهرستان بهارستان در این فیلم، سفر شهرستانی استاندار تهران به شهرستان بهارستان را مشاهده میکنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6647071 کپی شد مطالب مرتبط استاندار تهران به مقام شامخ شهدای بهارستان ادای احترام کرد «علی رزازی» با حفظ سمت به عنوان سخنگوی استانداری تهران منصوب شد استاندار تهران: ۲ هزار کلاس درس با مشارکت خیرین در دست احداث است برچسبها بهارستان تهران استانداری تهران محمد صادق معتمدیان
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