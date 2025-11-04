صادقی: پیشرفت فیزیکی طرح ملی مسکن بیش از دو برابر میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی، با بیان اینکه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان در قالب ۱۹ هزار و ۷۹۷ واحد حمایتی، ۶ هزار و ۸۷۲ واحد خودمالکی، دو هزار و ۸۳ واحد بازآفرینی شهری و ۲۵ هزار و ۱۶۸ واحد روستایی است، ابراز کرد: تاکنون ۹۳۰۹ واحد نهضت ملی مسکن در استان به متقاضیان تحویل شده است.

وی ابراز کرد: تا پایان سال جاری نیز سه هزار و ۷۰۰ واحد دیگر شامل سه هزار واحد روستایی و هزار و ۷۰۰ واحد شهری در استان زنجان واگذار خواهد شد.

استاندار زنجان گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال تمامی ۲۸ هزار واحد حمایتی استان زنجان تکمیل و تحویل شود.

صادقی تاکید کرد: استان زنجان در اتمام نازک کاری و سفت کاری رتبه اول کشوری را دارد.

وی به تولید مازاد برق در استان زنجاناشاره کرد و بیان داشت: دو پروژه احداث واحد بخار نیروگاه‌های سلطانیه و آرین در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها در سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده خواهد شد.

آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه خدابنده

استاندار زنجان از آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه خدابنده خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۲.۵ همت و ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات در حال اجرا است.

صادقی تاکید کرد: استان زنجان به‌دلیل شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت ایجاد دو هزار مگاوات انرژی خورشیدی را دارد و تاکنون تقاضای متعددی از سوی سرمایه‌گذاران برای اجرای این طرح‌ها ثبت شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۷۰ مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری برسد.

استاندار زنجان با اشاره به بحران آب و خطر فرونشست در برخی مناطق استان، تصریح کرد: براساس گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی و پردازش‌های ماهواره‌ای، پنج پهنه فرونشست در استان زنجان شناسایی شده است.

وی با اشاره به بحران آب و خطر فرونشست در برخی مناطق استان، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی و پردازش‌های ماهواره‌ای، پنج پهنه فرونشست در استان شناسایی شده است.

صادقی افزود: برای مدیریت این چالش، شش سیاست اجرایی شامل انسداد بیش از ۱۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز، نصب دستگاه‌های هوشمند بر چاه‌های مجاز، اصلاح و تعدیل ۱۱۴۰ پروانه چاه کشاورزی، لغو مجوز صنایع پرآب‌بر، استفاده از پساب صنعتی و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی اجرا شده است.

صادقی ادامه داد: طی یک سال و خورده‌ای گذشته، حدود ۲۵ درصد از اراضی کشاورزی استان به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز شده‌اند. با حمایت‌های تسهیلاتی و آموزشی دولت، روند تغییر الگوی کشت با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. به عبارتی روند جایگزینی آبیاری سنتی با روش‌های نوین با حمایت‌های تشویقی و تسهیلاتی دولت در حال افزایش است.

صادقی با اشاره به برنامه‌ها و دستاوردهای یک‌ساله استان در چارچوب برش استانی برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: استان زنجان به‌عنوان قطب اقتصادی دانش‌بنیان و صادرات‌محور با اولویت‌های مشخص در کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری تعریف شده و برای تحقق این هدف ۱۷ پیشران کلیدی در سند برنامه شناسایی شده است.

استاندار زنجان با اشاره به مهم‌ترین پیشران‌ها، توسعه کشت گلخانه‌ای و محیط‌های کنترل شده، افزود: اصلاح الگوی کشت و مدیریت آب، ساماندهی و ایجاد زنجیره ارزش محصولات مزیت‌دار (از جمله زیتون، کشمش، مرغ و گیاهان دارویی)، انتقال ژن و بهبود نژاد دام، ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی کشاورزی، جلوگیری از استقرار صنایع ناسازگار در مجاورت کانون‌های جمعیتی و مدیریت پسماندهای صنعتی را از محورهای کلیدی است.

وی تصریح کرد: همچنین تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، برق و الکترونیک، توسعه منطقه ویژه اقتصادی و تقویت اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق را از دیگر اولویت‌ها در استان زنجان است.

صادقی اظهار کرد: این پیشران‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری، تاب‌آوری اقتصادی و زیست‌محیطی و هدایت ظرفیت‌های توسعه‌ای استان در چارچوب برنامه هفتم طراحی شده‌اند. خوشبختانه با تمرکز بر سه حوزه انرژی، کشاورزی و صنعت، زنجان موفق شد رتبه نخست کشور را در استقرار چرخه بهره‌وری و اجرای سیاست‌های سازمان ملی بهره‌وری کسب کند.

استاندار زنجان درباره جذب سرمایه‌گذاری در استان نیز، گفت: در یک سال گذشته ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با حجم مصوب ۱۳۸ میلیون دلار به ثبت رسیده که تاکنون ۹۹ میلیون دلار آن جذب شده است.

در هفت ماهه نخست سال، ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از گمرکات استان زنجان ثبت شده است

صادقی با اشاره به هدف‌گذاری سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: هدف صادرات استان در سال جاری ۷۵۵ میلیون دلار بوده که در هفت ماهه نخست سال، ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از گمرکات استان ثبت شده است.

وی یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از صادرات نیز از گمرکات استان‌های دیگر انجام می‌شود؛ ۵۲ درصد از صادرات استان مربوط به شمش روی و ۳۴ درصد مربوط به ترانسفورماتور است و کالاهایی نظیر کاغذ، اسید سولفوریک، مقاطع فلزی و لبنیات نیز در میان اقلام صادراتی قرار دارند.

استاندار زنجان اضافه کرد: ترکیه با ۴۴ درصد سهم در صدر مقاصد صادراتی استان قرار داشته و پس از آن کشورهای عراق، ترکمنستان، امارات، ارمنستان، افغانستان، ازبکستان، تایلند، پاکستان و آفریقای جنوبی قرار دارند. تعداد کشورهای هدف صادراتی استان نیز از ۳۲ کشور در سال گذشته به ۵۲ کشور در سال جاری افزایش یافته است.

پیش‌بینی بهره‌برداری از ۷۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان تا پایان سال

استاندار زنجان با اشاره به تولید مازاد برق در استان زنجان، بیان کرد: دو پروژه احداث واحد بخار نیروگاه‌های سلطانیه و آرین در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها در سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده خواهد شد.

وی همچنین از آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه خدابنده خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۲.۵ همت و ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات در حال اجرا است. استان زنجان به‌دلیل شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت ایجاد دو هزار مگاوات انرژی خورشیدی را دارد و تاکنون تقاضای متعددی از سوی سرمایه‌گذاران برای اجرای این طرح‌ها ثبت شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۷۰ مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری برسد.

صادقی افزود: همه تلاش ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ مشکلات مربوط به اراضی و تعاونی‌های مسکن خرمدره به‌طور کامل تعیین‌تکلیف شود.